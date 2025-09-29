Η διάταξη θα ενταχθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Από τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ νέα ρύθμιση που προβλέπει φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θα διαθέτουν προς μακροχρόνια μίσθωση κατοικίες που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστές.

Η διάταξη, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, θα ενταχθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ και θα αφορά μισθώσεις σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, ζευγάρια αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες κρατικών λειτουργών.

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επεκτείνει την τριετή απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων και σε κατοικίες άνω των 120 τετραγωνικών μέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι μισθώνονται σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά. Το όριο τετραγωνικών θα προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, με σκοπό να καλυφθούν μεγαλύτερες ανάγκες στέγασης.

Ρυθμίσεις προβλέπονται και για την περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει πρόωρα από το ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης θα διατηρεί το δικαίωμα απαλλαγής για το διάστημα που η μίσθωση ήταν ενεργή και, εφόσον βρεθεί νέος ενοικιαστής μέσα σε διάστημα τριών μηνών, η τριετία θα συνεχίζεται κανονικά. Αντίθετα, σε περίπτωση καθυστέρησης, το διάστημα αναζήτησης θα αφαιρείται από την περίοδο φορολογικής ελάφρυνσης.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη γίνεται για περιοχές όπου καταγράφεται στεγαστική δυσκολία, όπως νησιά και τουριστικούς προορισμούς. Εκεί, δημόσιοι υπάλληλοι και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας συχνά δεν βρίσκουν κατοικία λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Με το νέο πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να εξασφαλίζουν φοροαπαλλαγή ακόμη και αν οι μισθωτές αλλάζουν λόγω μεταθέσεων, αρκεί το ακίνητο να παραμένει σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης.