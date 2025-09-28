Η κυβέρνηση εξετάζει νέες παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν σε δύο φάσεις: η πρώτη τον Δεκέμβριο και η δεύτερη τον Απρίλιο.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει η σύνταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα ενσωματώσει τα μέτρα της ΔΕΘ με μειώσεις φόρων και ενισχύσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026.

Η κυβέρνηση εξετάζει νέες παρεμβάσεις που θα αναπτυχθούν σε δύο φάσεις: η πρώτη τον Δεκέμβριο, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή, και η δεύτερη τον Απρίλιο, όταν η Eurostat θα έχει επικυρώσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 και θα έχει διαμορφωθεί εικόνα για τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

Η πορεία της οικονομίας αναμένεται να καθορίσει το μέγεθος των παρεμβάσεων, με στόχο τη διοχέτευση των επιπλέον εσόδων σε μέτρα στήριξης και ανάπτυξης. Αντίστοιχη τακτική ακολουθήθηκε και το 2024, όταν μετά την επιβεβαίωση της υπεραπόδοσης ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 1,1 δισ. ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, επιστροφή ενοικίου και αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού για το 2026 είναι η προώθηση στεγαστικού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει επιδοτήσεις για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, ενώ το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά μέτρων που δεν συμπεριλήφθηκαν στη ΔΕΘ, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ, οι αλλαγές στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, επιπλέον κίνητρα για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχετικά με το τελευταίο, αντί για το 2027, μελετάται η εφαρμογή του ήδη από το 2026 με μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, ή και μεγαλύτερη αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Από το 2019 οι εισφορές έχουν μειωθεί συνολικά κατά 5,4 μονάδες, ενώ με νέα μείωση θα διαμορφωθούν στο 35,66%, κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ.