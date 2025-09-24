Ο όγκος των συναλλαγών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε 43,69 εκατ. τεμάχια.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε με μικρή άνοδο τη συνεδρίαση της Τετάρτης. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.065,36 μονάδες με άνοδο 0,11%. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 227,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 61,2 εκατ. ευρώ προήλθαν από πακέτα συναλλαγών. Συνολικά, 62 μετοχές κατέγραψαν άνοδο και 60 με πτώση.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε 0,18% στις 5.210,9 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,37% στις 2.916,03 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,7% στις 2.286,91 μονάδες.

Ο όγκος ανήλθε σε 43,69 εκατ. τεμάχια. Η Alpha συγκέντρωσε 67,66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 50,39 εκατ. μέσω πακέτων, και υποχώρησε 0,28% στα 3,53 ευρώ. Η Πειραιώς έκλεισε με άνοδο 1,16% στα 7,34 ευρώ, η Eurobank με άνοδο 1,23% στα 3,36 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με πτώση 0,24% στα 12,27 ευρώ.

Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε άνοδο 3,6% στα 8,02 ευρώ, η Optima ενισχύθηκε 1,58% στα 8,38 ευρώ και η Credia 2,21% στα 1,57 ευρώ. Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, η Λάμδα ενισχύθηκε 4,84% στα 7,8 ευρώ, η ΕΛΧΑ 2,23% στα 2,98 ευρώ και η Motor Oil 1,85% στα 26,44 ευρώ. Αντίθετα, η Jumbo υποχώρησε 2,24% στα 31,36 ευρώ, η Τιτάν 1,4% στα 35,3 ευρώ, ο Σαράντης 1,36% στα 13,02 ευρώ και ο ΟΤΕ 1,2% στα 16,48 ευρώ. Η Coca-Cola έκλεισε στα 41,5 ευρώ με πτώση 0,72%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot υποχώρησε 0,77% στα 1,288 ευρώ, η ΕΧΑΕ 2,38% στα 6,57 ευρώ, η ΑΒΑΞ 1,19% στα 2,49 ευρώ και η Αλουμύλ 1,83% στα 5,36 ευρώ. Η Alter Ego ενισχύθηκε 0,32% στα 6,27 ευρώ, η Ίλυδα 7,4% και η Mevaco 3,1%.