Η πρώτη αύξηση στις αποδοχές των ενστόλων θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου.

Οι αυξήσεις στις αποδοχές των ένστολων και των σωμάτων ασφαλείας τους επόμενους μήνες θα αυξηθούν μεσοσταθμικά από 1,5 έως 2 μισθούς, μετά την εφαρμογή των εξαγγελιών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου μιλούν για τις μεγαλύτερες αυξήσεις της τελευταίας 20ετίας.

Αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, η πρώτη αύξηση στις αποδοχές θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, όταν θα εφαρμοστούν τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. ΟΙ αποδοχές αναμένεται να αυξηθούν μεσοσταθμικά κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα.

Στη συνέχεια, η επόμενη αύξηση στα εισοδήματα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων θα φανεί τον Ιανουάριο, όταν θα ενεργοποιηθεί η φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος θα μειωθεί κατά δύο μονάδες στα τρία κλιμάκια μεταξύ 10.000 και 40.000 ευρώ, μειώνοντας τις κρατήσεις φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης.

Ο συντελεστής για ατομικά εισοδήματα μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 20%, έναντι 22% σήμερα. Στο κλιμάκιο μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ η φορολόγηση θα περιοριστεί από το 28% στο 26%, ενώ όσοι εισπράττουν 30.000 έως 40.000 ευρώ θα δουν τον συντελεστή να υποχωρεί στο 34%, αντί για 36% που ισχύει αυτή τη στιγμή.

Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν πρόσθετη φοροελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων ενώ όσοι είναι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για την ηλικιακή ομάδα έως 30 ετών η φορολόγηση για το συγκεκριμένο κλιμάκιο θα ανέρχεται στο 9%.

Σε ό,τι αφορά στους μεγαλύτερους ηλικιακά οι μηνιαίες παρακρατήσεις τους θα μειωθούν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο πραγματικός μισθός τους, με ακόμα μεγαλύτερα οφέλη αν έχουν εξαρτώμενα τέκνα.

Παραδείγματα για νέους ένστολους μετά και τις φορολογικές μειώσεις του Ιανουαρίου

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:

Ανθυπολοχαγός, που είναι ο πρώτος βαθμός που λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων, έως 25 ετών: θα δει μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου τις καθαρές αποδοχές του να πηγαίνουν από τα 1.151 ανά μήνα στα 1.352, δηλαδή θα έχει αύξηση 201 ευρώ.

Αν είναι μεταξύ 26 και 30 ετών, θα πάει από τα 1.199 ευρώ καθαρά στα 1.395 ευρώ, δηλαδή θα δει βελτίωση του μισθού του κατά 196 ευρώ μηνιαίως.

Στην περίπτωση της Αστυνομίας. αρχιφύλακας 22 ετών, νεοδιορισμένος απόφοιτος της Σχολής Αστυνομίας, μέχρι 25 ετών: λαμβάνει σήμερα καθαρά 947 ευρώ, όμως οι αποδοχές του αυξηθούν στα 1.040 τον Ιανουάριο, άρα θα δει αύξηση της τάξης των 93 ευρώ μηνιαίως.

Τέλος, η τέταρτη αύξηση για τους ένστολους θα έρθει τον Απρίλιο, όταν και θα δοθεί η τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος πλέον καλύπτει και το Δημόσιο.