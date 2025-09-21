Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει στα τέλη Σεπτεμβρίου ειδικό επίδομα ενοικίου που μπορεί να φτάσει έως τα 362 ευρώ, σε συνταξιούχους που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
Πρόκειται για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής, το οποίο θα δοθεί στις 30 Σεπτεμβρίου σε ανασφάλιστους υπερήλικες άνω των 67 ετών που νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν καταθέσει σχετική αίτηση στον δήμο τους και αυτή να έχει εγκριθεί.
Το μέτρο αυτό προσφέρει σημαντική στήριξη σε ηλικιωμένους που δεν λαμβάνουν σύνταξη και εξακολουθούν να καλύπτουν έξοδα ενοικίου για την κατοικία τους.
Οι προϋποθέσεις
- Ανασφάλιστα άτομα άνω των 67 ετών.
- το ετήσιο φορολογητέο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει το ποσό των 4.320 €/8.640 € αντίστοιχα.
- δεν λαμβάνουν/δεν έχουν υποβάλει αίτηση οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους για συνταξιοδότηση από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εξαιρείται η παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα (Ν. 1296/1982, Ν.4387/2016, όπως ισχύουν).
- δεν έχουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους ακίνητη περιουσία ή είχαν ακίνητο με πλήρη κυριότητα και δεν το μεταβίβασαν μετά τη δημοσίευση του Ν.4756/26.11.2020
- δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα/δεν διαμένουν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας.
- δεν επιδοτούνται με άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.
- δεν συντηρούνται από τρίτο, πλην συζύγου, άτομο.
- Το συνολικό ύψος των καταθέσεων δεν ξεπερνάει το ποσό των 7000 €, ενώ σε περίπτωση ζεύγους ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης το ποσό των 10.500 €.
- διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης (τουλάχιστον από το έτος 2012 μέχρι την υποβολή της αίτησης).
- ο/η αιτών/ούσα/ο-η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμβίωσης, δεν εργάζονται.