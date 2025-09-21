Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί το επίδομα ενοικίου για ανασφάλιστους υπερήλικες από τον ΟΠΕΚΑ.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει στα τέλη Σεπτεμβρίου ειδικό επίδομα ενοικίου που μπορεί να φτάσει έως τα 362 ευρώ, σε συνταξιούχους που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Πρόκειται για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής, το οποίο θα δοθεί στις 30 Σεπτεμβρίου σε ανασφάλιστους υπερήλικες άνω των 67 ετών που νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν καταθέσει σχετική αίτηση στον δήμο τους και αυτή να έχει εγκριθεί.

Το μέτρο αυτό προσφέρει σημαντική στήριξη σε ηλικιωμένους που δεν λαμβάνουν σύνταξη και εξακολουθούν να καλύπτουν έξοδα ενοικίου για την κατοικία τους.

Οι προϋποθέσεις