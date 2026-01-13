Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ καθώς όπως πάντα θα πληρωθούν την τελευταία εργάσιμη του μήνα. Για τον μήνα Ιανουάριο, επειδή η τελευταία μέρα είναι Σάββατο, η εντολή πληρωμή θα δοθεί από την Πεμπτη.
Έτσι τα χρήματα για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου στα ΑΤΜ ενώ για τα γκισέ των τραπεζών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιμένουν μ έχρι την επόμενη ημέρα το πρωί.
Αναλυτικά οι κύριες κατηγορίες:
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά επιδόματα
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
- Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου