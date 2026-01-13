Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.

Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ καθώς όπως πάντα θα πληρωθούν την τελευταία εργάσιμη του μήνα. Για τον μήνα Ιανουάριο, επειδή η τελευταία μέρα είναι Σάββατο, η εντολή πληρωμή θα δοθεί από την Πεμπτη.

Έτσι τα χρήματα για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου στα ΑΤΜ ενώ για τα γκισέ των τραπεζών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιμένουν μ έχρι την επόμενη ημέρα το πρωί.

Αναλυτικά οι κύριες κατηγορίες: