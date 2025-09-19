Νέες προθεσμίες ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 13 προγράμματα, ανάμεσά τους τα «Εξοικονομώ», «Αλλάζω θερμοσίφωνα», όπως και για φωτοβολταϊκά.
Στόχος είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να ενταχθεί σε αυτά ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων, επισημαίνεται σε ανακοίνωση.
Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκαν παρατάσεις για την ολοκλήρωση 13 προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
Οι νέες προθεσμίες είναι οι εξής:
- Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 28η Φεβρουαρίου 2026.
- Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.
- Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.
- Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 31η Μαΐου 2026.
- Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.
- Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
- Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
- Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των Προγραμμάτων, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.
- Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης του Προγράμματος, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
- Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»: Η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου
- Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιδοτούμενων δράσεων, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.
- Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου παραμένει στην ίδια ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 30η Απριλίου 2026.
- Πρόγραμμα Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας - «Produc - E Green»: Παράταση ολοκλήρωσης έως τις 30 Απριλίου 2026.