Το ΥΠΕΝ έδωσε παράταση σε προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω θερμοσίφωνα».

Νέες προθεσμίες ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 13 προγράμματα, ανάμεσά τους τα «Εξοικονομώ», «Αλλάζω θερμοσίφωνα», όπως και για φωτοβολταϊκά.

Στόχος είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να ενταχθεί σε αυτά ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων, επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκαν παρατάσεις για την ολοκλήρωση 13 προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι νέες προθεσμίες είναι οι εξής:

- Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 28η Φεβρουαρίου 2026.

- Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.

- Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.

- Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 31η Μαΐου 2026.

- Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.

- Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.

- Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.

- Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των Προγραμμάτων, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.

- Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης του Προγράμματος, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.

- Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»: Η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου

- Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιδοτούμενων δράσεων, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.



- Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου παραμένει στην ίδια ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 30η Απριλίου 2026.

- Πρόγραμμα Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας - «Produc - E Green»: Παράταση ολοκλήρωσης έως τις 30 Απριλίου 2026.