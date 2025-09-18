Ο τζίρος στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε στα 184,16 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών στα 31,85 εκατ. τεμάχια, ενώ πραγματοποιήθηκαν 20 πακέτα συνολικής αξίας 16 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Δείκτη σε θετικό έδαφος, ενισχυμένο από τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώνονται καθώς και από την πορεία των διεθνών αγορών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,39% στις 2.027,04 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 184,16 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών στα 31,85 εκατ. τεμάχια, ενώ πραγματοποιήθηκαν 20 πακέτα συνολικής αξίας 16 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 54 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 48 υποχώρησαν και 22 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 0,34% στις 2.189 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.101 μονάδες με άνοδο 0,40% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,17% στις 2.906 μονάδες.

Στις τράπεζες, η Εθνική ενισχύθηκε κατά 0,84%, η Eurobank κατά 0,59%, η Τράπεζα Κύπρου κατά 0,27% και η Alpha Bank κατά 0,21%, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε κατά 0,38% και η Optima έμεινε αμετάβλητη. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι Cenergy (+4,43%), Jumbo (+1,86%), ΟΠΑΠ (+1,64%), Ελλάκτωρ (+1,14%), ΔΕΗ (+0,93%), ΟΤΕ (+0,90%) και Metlen (+0,89%). Πτώση σημείωσαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-2,61%), η MIG (-1,15%) και η Coca Cola HBC (-0,86%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά κινήθηκαν οι Trade Estates (+1,75%), Profile (+1,63%) και Aloumyl (+1,56%), ενώ απώλειες κατέγραψαν οι Ολυμπιακή (-2,78%), ΟΛΠ (-1,45%), ΕΧΑΕ (-0,87%), ΑΒΑΞ (-0,84%) και Fourlis (-0,67%).

Η Alpha Bank και η Eurobank παρουσίασαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με 8,74 εκατ. και 5,55 εκατ. μετοχές αντίστοιχα. Σε αξία συναλλαγών, πρώτη ήταν η Alpha Bank με 29,65 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Εθνική με 22,89 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι Βογιατζόγλου Systems (+5,04%) και Flexopack (+4,94%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Δάϊος Πλαστικά (-7,88%) και Χαϊδεμένος (-5,88%).