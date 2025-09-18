Στις αλλαγές στις διαθήκες αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του συμβολαιογραφικού συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρος Χαλκίδης.

Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα υπάρχει το πόρισμα της επιτροπής προς το υπουργείο Δικαιοσύνης και μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει η αναμενόμενη μεταρρύθμιση». Αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Αθήνας.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαλκίδης οι ιδιόγραφες διαθήκες παραμένουν σε ισχύ, εισάγεται ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, η νόμιμη μοίρα γίνεται ενοχικό δικαίωμα.

Πρόσθεσε πως αλλάζουν τα ποσοστά και η χήρα πλέον δικαιούται το 1/3 και τα παιδιά στα 2/3, από 25% και 75% που είναι σήμερα. Για τις χειρόγραφες διαθήκες ανέφερε πως εφόσον οι κληρονόμοι δεν είναι του άμεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος και δεν έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο τότε θα ζητείται γραφολογική εξέταση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Χαλκίδη υπάρχει ακόμα συζήτηση για τον διαχωρισμό της περιουσίας του κληρονόμου από την περιουσία που κληρονομεί έναντι των οφειλών απέναντι στους δανειστές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvnhgonqak1?integrationId=40599y14juihe6ly}