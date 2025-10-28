Η πλατφόρμα αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής και τη γραφειοκρατία ως προς τις διαθήκες.

Με το νέο Γενικό Μητρώο Διαθηκών, οι πολίτες θα μπορούν εύκολα και άμεσα να ελέγχουν, πανελλαδικά, αν υπάρχει διαθήκη που έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο.

Η πλατφόρμα diathikes.gr, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Νοεμβρίου, θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής και τη γραφειοκρατία ως προς τις διαθήκες.

Ακόμη, καθίσταται ευχερής στον πολίτη ο έλεγχος πανελλαδικά περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο, ενώ παρέχει στους πολίτες άμεση και ασφαλή πρόσβαση στο μητρώο για την αναζήτηση διαθήκης.

Αναλυτικότερα:

Ο χρόνος δημοσίευσης της διαθήκης μειώνεται θεαματικά.

Η έκδοση πιστοποιητικού, που μέχρι σήμερα καθυστερούσε έως και 8-9 μήνες, θα γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι κληρονόμοι θα μπορούν να αξιοποιούν άμεσα την κληρονομιά τους.

Μειώνονται οι περιπτώσεις αμφίβολης γνησιότητας ιδιόγραφων διαθηκών.

Αποσυμφορίζονται τα δικαστήρια και οι γραμματείες.

Κάθε δημοσιευμένη διαθήκη θα αποκτά μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ενώ όλες οι νέες διαθήκες που συντάσσονται θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο μητρώο.

Οι βασικές αλλαγές στις κληρονομιές