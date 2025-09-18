Τι χτυπάει καμπανάκι στην ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε 12.000 στοχευμένους ελέγχους μέσα στο 2025, με επίκεντρο εύπορους φορολογουμένους, μεγάλες επιχειρήσεις, συναλλαγές που παρουσιάζουν ενδείξεις φοροδιαφυγής και κλάδους της οικονομίας όπου καταγράφεται σημαντικό φορολογικό κενό.

Ο σχεδιασμός προβλέπει 8.470 ελέγχους από τα Ελεγκτικά Κέντρα, με βάση κριτήρια όπως η κατοχή ακινήτων μεγάλης αξίας, οι υψηλές δαπάνες διαβίωσης, οι σημαντικές αγορές περιουσιακών στοιχείων και τα μεγάλα εμβάσματα στο εξωτερικό.

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ), που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Φεβρουάριο, αναλαμβάνει 1.480 ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα με υψηλή περιουσία και τεκμήρια, καθώς και σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ ή με διασυνοριακές συναλλαγές.

Παράλληλα, οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων έχουν προγραμματίσει 1.500 ελέγχους σε υποθέσεις που σχετίζονται με απάτη στον ΦΠΑ και ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Τέλος, 500 έλεγχοι θα εστιαστούν σε κλάδους όπου οι δηλώσεις εσόδων και ΦΠΑ δεν συμβαδίζουν με τον πραγματικό κύκλο εργασιών.

Η ΑΑΔΕ στηρίζει τον προγραμματισμό της στη χρήση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και σε στοχευμένες διασταυρώσεις, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.