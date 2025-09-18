Τα τελευταία τρίμηνα καταγράφεται επιβράδυνση στις τιμές ακινήτων.

Από το πρώτο τρίμηνο του 2019 έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των ακινήτων στη χώρα κατέγραψαν αθροιστική άνοδο 61,3% σε ονομαστικούς όρους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το 2019 αποτέλεσε έτος σταθερής ανόδου, με τις τιμές να κινούνται γύρω από τον μέσο όρο του 7,2%. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε άρδην το 2020, όταν η πανδημία προκάλεσε σημαντική κάμψη στη ζήτηση και οι αυξήσεις περιορίστηκαν σε μόλις 4,5% κατά μέσο όρο. Από το 2021, η αγορά επανήλθε σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, με την ετήσια αύξηση να αγγίζει το 7,6% και να κορυφώνεται τα επόμενα χρόνια. Το 2022 υπήρξε σημείο καμπής, με το ποσοστό ανόδου να εκτοξεύεται στο 11,9% κατά μέσο όρο, ενώ το 2023 καταγράφηκε ακόμη πιο έντονη άνοδος, που έφτασε σχεδόν το 14%.

Ωστόσο, από το 2024 και μετά παρατηρείται αισθητή επιβράδυνση. Ο μέσος όρος των αυξήσεων εκείνη τη χρονιά περιορίστηκε στο 9%, ενώ η τάση συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2025, όπου οι τιμές αυξήθηκαν μόλις κατά 7,15% κατά μέσο όρο.

Ενδεικτικά, ένα διαμέρισμα 97 τ.μ. στο Παγκράτι που σήμερα πωλείται προς 225.000 ευρώ, το 2019 θα κόστιζε περίπου 139.500 ευρώ.

Στο Μαρούσι, διαμέρισμα 75 τ.μ. με ζητούμενη τιμή 250.000 ευρώ, πριν έξι χρόνια θα βρισκόταν γύρω στις 155.000 ευρώ, ενώ ένα μεγαλύτερο ακίνητο 134 τ.μ. που σήμερα αποτιμάται σε 390.000 ευρώ, τότε θα κινούνταν κοντά στις 242.000 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα, στον Κορυδαλλό, διαμέρισμα 122 τ.μ. με σημερινή τιμή 240.000 ευρώ, το 2019 θα πωλούνταν περίπου προς 149.000 ευρώ.

Οι διαφορές αυτές καταδεικνύουν πώς η αγορά ακινήτων πέρασε από μια περίοδο σχετικής σταθερότητας σε μια φάση συνεχών αυξήσεων, με κορύφωση τα έτη 2022 και 2023, όταν οι ετήσιοι ρυθμοί ανόδου ξεπέρασαν ακόμη και το 12%. Τα τελευταία τρίμηνα, ωστόσο, καταγράφεται επιβράδυνση.

Η κάμψη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών λόγω πληθωριστικών πιέσεων και αύξησης του κόστους δανεισμού, καθώς και στη σταδιακή κόπωση της αγοράς μετά από μια μακρά περίοδο συνεχών ανόδων.