Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ για τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για έναν χρόνο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 11η Σεπτεμβρίου 2026. Όπως τονίζεται, δεν θα δοθεί άλλη παράταση μετά από αυτήν.

Η δυνατότητα εξαγοράς θεσπίστηκε με τον νόμο 5024/2023 και αφορά ακίνητα του Δημοσίου που έχουν καταληφθεί παράνομα από ιδιώτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα εξαγοράσουν, εφόσον πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Η διαδικασία ξεκίνησε το 2024 σε δύο φάσεις, ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα κάθε περιοχής: από τις 30 Σεπτεμβρίου για κάποιες περιοχές και από τις 31 Οκτωβρίου για τις υπόλοιπες.

Με τη νέα απόφαση, δίνεται περισσότερος χρόνος στους πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις και να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες που παραμένουν, ώστε να μην χάσουν τη δυνατότητα ρύθμισης.