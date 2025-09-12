Games
Δύο μεγάλες πληρωμές τον Νοέμβριο από 250 έως και 800 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους

Δύο μεγάλες πληρωμές τον Νοέμβριο από 250 έως και 800 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους
Τον Νοέμβριο αναμένονται δύο μεγάλες πληρωμές επιδομάτων. Αυτή των 250 ευρώ και αυτή της επιστροφής ενοικίου για τους ενοικιαστές.

Τον Νοέμβριο ξεκινά η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί να αφήνουν εκτός 1,1 εκατ. συνταξιούχους. Ταυτόχρονα, τις ίδιες ημέρες, θα πληρωθεί και η επιστροφή ενοικίου στους ενοικιαστές.

Όσον αφορά το επίδομα 250 ευρώ δεν θα λάβουν το επίδομα οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, όσοι εργαζόμενοι ξεπερνούν τα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά» ή όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς αυτά προσμετρώνται στο εισόδημα.

Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του 2024 και πληρούν τρία κριτήρια.

Τα 3 κριτήρια

  • Πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.
  • Για έγγαμους: ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.
  • Για άγαμους/χήρους: ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος

  • Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).
  • Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
  • Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους.
  • Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
  • Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι.
  • Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ.
  • Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.
  • Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών.

Το επίδομα θα λάβουν και οι ακόλουθοι

  • Συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.
  • Δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128).
  • Δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.
  • Δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία.
  • Δικαιούχοι του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%
  • Δικαιούχοι μιας σειράς επιδομάτων που χορηγούνται από το δημόσιο, όπως τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.
  • Δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Επιστροφή ενοικίου

Αντίστροφη μέτρηση και για την επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες ενοικιαστές. Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν την επιστροφή ενοικίου, με την καταβολή των ποσών να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση σχεδίαζε να αυξήσεις και το επίδομα ενοικίου μάζι με τα υπόλοιπα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ωστόσο, ρεπορτάζ πριν από την ΔΕΘ ανέφεραν την πρόθεση της κυβέρνησης να κόψει την αύξηση στο επίδομα ενοικίου καθώς είχε προγραμματίσει την επιστροφή ενός ενοικίου σε ενοικιαστές.

Εντούτοις, η κυβέρνηση δεν αυξάνει κανένα από τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και μένει σε αυτό που είχε προαναγγείλει προ μηνών, την επιστροφή ενοικίου.

Διαδικασία – Τι χρειάζεται

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη συμπληρώσει στη φορολογική τους δήλωση τον αριθμό μισθωτηρίου (Κωδικός 081) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια.

Όσοι όμως δεν τον έχουν δηλώσει, μπορούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση της μισθωτικής σχέσης.

Το ύψος της επιστροφής

Η επιστροφή αφορά το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου (είτε για κύρια κατοικία είτε για φοιτητική), με ανώτατα όρια:

  • Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ, αυξημένα κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια αντιστοιχούν σε εκείνα του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ»:

  • Άγαμος: έως 20.000 ευρώ.
  • Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενα κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
  • Για την κύρια κατοικία τίθενται και περιουσιακά όρια: η αξία της οικογενειακής περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.
  • Για τη φοιτητική κατοικία δεν ισχύει περιουσιακό όριο.
