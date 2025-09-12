Μεγάλα κενά, μικρά οφέλη: Ό,τι «ξέχασε» η κυβέρνηση στη ΔΕΘ για την φορολογία

Τα νέα φορολογικά μέτρα: Ελαφρύνσεις «στα χαρτιά», τα προβλήματα παραμένουν. Με ανακοίνωσή του ο ΛΣΑ ασκεί δριμύα κριτική στα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι κάθε μεταρρύθμιση που μειώνει φορολογικές επιβαρύνσεις είναι θετική. Ωστόσο, οι πρόσφατες ανακοινώσεις για τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δημιουργούν περισσότερο επικοινωνιακές εντυπώσεις, παρά ουσιαστικά αποτελέσματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Νέοι έως 30 ετών: Ελάφρυνση χωρίς κίνητρο

Όπως αναφέρει ο ΛΣΑ στην ανακοίνωσή του, η εξαγγελία για μείωση του φόρου στους νέους κάτω των 30 ετών εμφανίζεται ως σημαντικό μέτρο, στην πράξη όμως η ωφέλεια είναι περιορισμένη. Για παράδειγμα, η μείωση στο 9% για εισοδήματα έως 20.000€ μεταφράζεται σε μόλις 450 ευρώ ετήσια ελάφρυνση από το 2026 – ποσό που ούτε ανακουφίζει, ούτε δίνει ώθηση σε νέες επαγγελματικές ενάρξεις.

Και βέβαια, η προϋπόθεση τεσσάρων τέκνων (!) για πλήρη απαλλαγή σε αυτές τις ηλικίες αγγίζει τα όρια του παραλογισμού.

Άνω των 30 ετών: Ανισότητες και παραλείψεις

Για τη μεγάλη μάζα των φορολογούμενων, δηλαδή πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες άνω των 30 ετών, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: τα μέτρα δεν φέρνουν ουσιαστική ελάφρυνση. Οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν διαφορετική μεταχείριση, ενώ για τα εισοδήματα από ακίνητα δεν προβλέπεται καμία μέριμνα με κοινωνικό κριτήριο. Η έλλειψη ισονομίας και αναλογικότητας είναι προφανής.

Οι προτάσεις του ΛΣΑ: Στοχευμένες και ρεαλιστικές

Ο ΛΣΑ είχε ήδη καταθέσει προτάσεις με πραγματικό αντίκτυπο στο δημογραφικό:

Μηδενικός συντελεστής έως 60.000€ για πολύτεκνους, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος.

Σταδιακή αύξηση του αφορολογήτου ανά παιδί (2.000€ για το πρώτο, 3.000€ για το δεύτερο, 4.000€ για το τρίτο).

Εισόδημα από ακίνητα: Μισό βήμα

Η μείωση του φόρου στα ενοίκια είναι θετική αλλά ανεπαρκής, αναφέρει ο ΛΣΑ. Χωρίς αφορολόγητο βάσει τέκνων και χωρίς τη δυνατότητα του ενοικιαστή να εκπέσει το μίσθωμα από το εισόδημά του, το μέτρο μένει στη μέση.

Επιχειρήσεις: Στην αφάνεια

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αγνοούνται πλήρως αναφέρουν. Καμία κουβέντα για:

Καθολική κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των αυτοαπασχολούμενων

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Μείωση με εκλογίκευση των προστίμων

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους

Επιβράβευση ειλικρίνειας

ΕΝΦΙΑ: Μέτρο με αστερίσκους

Η μείωση και μελλοντική κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς θα μπορούσε να αναζωογονήσει την περιφέρεια.

«Το μέτρο πράγματι αναμένεται να ενδυναμώσει την παρουσία των κατοίκων στις εν λόγω περιοχές. Ωστόσο, ευελπιστούμε η Κυβέρνηση να στοχεύσει σε ποιες κοινότητες και οικισμούς μέχρι 1500 κατοίκους, ώστε να μην προκύψουν διαφορές σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην αξία και την αξιοποίηση ακινήτων» αναφέρει.

Ακρίβεια: Μείζον πρόβλημα

«Τα νέα μέτρα είναι σαφώς θετικά, ουδόλως όμως «χτυπούν» την ακρίβεια στην πηγή της. Πως θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα αν δεν αντιμετωπιστεί πρώτα η ακρίβεια;» αναφέρει ο ΛΣΑ.

Και καταλήγει «Πιθανόν όλα τα ανακοινωθέντα μέτρα να καλύπτονταν από μία μόνο αλλαγή: Την τιμαριθμοποίηση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί με δικαιοσύνη και ισονομία μέσω αυτής ο πληθωρισμός και η ακρίβεια».