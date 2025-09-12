Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Μεγάλα κενά, μικρά οφέλη: Ό,τι «ξέχασε» η κυβέρνηση στη ΔΕΘ για την φορολογία

Μεγάλα κενά, μικρά οφέλη: Ό,τι «ξέχασε» η κυβέρνηση στη ΔΕΘ για την φορολογία
Τα νέα φορολογικά μέτρα: Ελαφρύνσεις «στα χαρτιά», τα προβλήματα παραμένουν. Με ανακοίνωσή του ο ΛΣΑ ασκεί δριμύα κριτική στα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι κάθε μεταρρύθμιση που μειώνει φορολογικές επιβαρύνσεις είναι θετική. Ωστόσο, οι πρόσφατες ανακοινώσεις για τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δημιουργούν περισσότερο επικοινωνιακές εντυπώσεις, παρά ουσιαστικά αποτελέσματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Νέοι έως 30 ετών: Ελάφρυνση χωρίς κίνητρο

Όπως αναφέρει ο ΛΣΑ στην ανακοίνωσή του, η εξαγγελία για μείωση του φόρου στους νέους κάτω των 30 ετών εμφανίζεται ως σημαντικό μέτρο, στην πράξη όμως η ωφέλεια είναι περιορισμένη. Για παράδειγμα, η μείωση στο 9% για εισοδήματα έως 20.000€ μεταφράζεται σε μόλις 450 ευρώ ετήσια ελάφρυνση από το 2026 – ποσό που ούτε ανακουφίζει, ούτε δίνει ώθηση σε νέες επαγγελματικές ενάρξεις.
Και βέβαια, η προϋπόθεση τεσσάρων τέκνων (!) για πλήρη απαλλαγή σε αυτές τις ηλικίες αγγίζει τα όρια του παραλογισμού.

Άνω των 30 ετών: Ανισότητες και παραλείψεις

Για τη μεγάλη μάζα των φορολογούμενων, δηλαδή πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες άνω των 30 ετών, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: τα μέτρα δεν φέρνουν ουσιαστική ελάφρυνση. Οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν διαφορετική μεταχείριση, ενώ για τα εισοδήματα από ακίνητα δεν προβλέπεται καμία μέριμνα με κοινωνικό κριτήριο. Η έλλειψη ισονομίας και αναλογικότητας είναι προφανής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Επικίνδυνες αποστολές» ακόμη και για 100 ευρώ: Οι παγίδες της Εφορίας σε IRIS και αναλήψεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

«Επικίνδυνες αποστολές» ακόμη και για 100 ευρώ: Οι παγίδες της Εφορίας σε IRIS και αναλήψεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Οικονομία
Χωρίς αντίκρισμα για τους συνταξιούχους οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Χωρίς αντίκρισμα για τους συνταξιούχους οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Οικονομία

Οι προτάσεις του ΛΣΑ: Στοχευμένες και ρεαλιστικές

Ο ΛΣΑ είχε ήδη καταθέσει προτάσεις με πραγματικό αντίκτυπο στο δημογραφικό:

  • Μηδενικός συντελεστής έως 60.000€ για πολύτεκνους, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος.
  • Σταδιακή αύξηση του αφορολογήτου ανά παιδί (2.000€ για το πρώτο, 3.000€ για το δεύτερο, 4.000€ για το τρίτο).

Εισόδημα από ακίνητα: Μισό βήμα

Η μείωση του φόρου στα ενοίκια είναι θετική αλλά ανεπαρκής, αναφέρει ο ΛΣΑ. Χωρίς αφορολόγητο βάσει τέκνων και χωρίς τη δυνατότητα του ενοικιαστή να εκπέσει το μίσθωμα από το εισόδημά του, το μέτρο μένει στη μέση.

Επιχειρήσεις: Στην αφάνεια

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αγνοούνται πλήρως αναφέρουν. Καμία κουβέντα για:

  • Καθολική κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των αυτοαπασχολούμενων
  • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
  • Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
  • Μείωση με εκλογίκευση των προστίμων
  • Μείωση του μη μισθολογικού κόστους
  • Επιβράβευση ειλικρίνειας

ΕΝΦΙΑ: Μέτρο με αστερίσκους

Η μείωση και μελλοντική κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς θα μπορούσε να αναζωογονήσει την περιφέρεια.

«Το μέτρο πράγματι αναμένεται να ενδυναμώσει την παρουσία των κατοίκων στις εν λόγω περιοχές. Ωστόσο, ευελπιστούμε η Κυβέρνηση να στοχεύσει σε ποιες κοινότητες και οικισμούς μέχρι 1500 κατοίκους, ώστε να μην προκύψουν διαφορές σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην αξία και την αξιοποίηση ακινήτων» αναφέρει.

Ακρίβεια: Μείζον πρόβλημα

«Τα νέα μέτρα είναι σαφώς θετικά, ουδόλως όμως «χτυπούν» την ακρίβεια στην πηγή της. Πως θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα αν δεν αντιμετωπιστεί πρώτα η ακρίβεια;» αναφέρει ο ΛΣΑ.

Και καταλήγει «Πιθανόν όλα τα ανακοινωθέντα μέτρα να καλύπτονταν από μία μόνο αλλαγή: Την τιμαριθμοποίηση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί με δικαιοσύνη και ισονομία μέσω αυτής ο πληθωρισμός και η ακρίβεια».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

ΥΠΟΙΚ: Οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα

ΥΠΟΙΚ: Οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα

Οικονομία
Χωρίς αντίκρισμα για τους συνταξιούχους οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Χωρίς αντίκρισμα για τους συνταξιούχους οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Οικονομία
Η απουσία του Παπανδρέου από την ΔΕΘ

Η απουσία του Παπανδρέου από την ΔΕΘ

Ο Πληροφοριοδότης
Η απάντηση της Ελλάδας στο αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στο SAFE

Η απάντηση της Ελλάδας στο αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στο SAFE

Πολιτική

NETWORK

ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ienergeia.gr
HELENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού

HELENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού

ienergeia.gr
ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ienergeia.gr
Ιλαρά: Ένας θάνατος παιδιού στις ΗΠΑ από υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Ιλαρά: Ένας θάνατος παιδιού στις ΗΠΑ από υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

healthstat.gr
Υπνοδωμάτιο: Wellness tips που φέρνουν πιο ποιοτικό ύπνο

Υπνοδωμάτιο: Wellness tips που φέρνουν πιο ποιοτικό ύπνο

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ για τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην Προκήρυξη του ΥΠΕΝ για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Κλάδου Υδάτων

Η ΡΑΑΕΥ για τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην Προκήρυξη του ΥΠΕΝ για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Κλάδου Υδάτων

ienergeia.gr
Τι είναι το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα;

Τι είναι το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα;

healthstat.gr
Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

healthstat.gr