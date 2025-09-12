«Επικίνδυνες αποστολές» ακόμη και για 100 ευρώ: Οι παγίδες της Εφορίας σε IRIS και αναλήψεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Η εφορία μπορεί να θεωρήσει κάθε μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε λογαριασμό τρίτου ως γονική παροχή ή δωρεά, εφόσον δεν έχει δηλωθεί και δικαιολογηθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου.

Δύο σημαντικές προϋποθέσεις απαιτούνται προκειμένου να μεταφέρετε χωρίς χρεώσεις χρήματα σε συγγενείς σας. Πιο συγκεκριμένα, παρότι οι γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ ανάμεσα σε στενούς συγγενείς (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) είναι αφορολόγητες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η όποια συναλλαγή να γίνει διατραπεζικά, ενώ απαιτείται να δηλωθεί η συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας myProperty.

Σε επόμενη φάση η συναλλαγή ελέγχεται από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες.

Εάν η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά, η εφορία προχωρά στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς με συντελεστή 10%, 20% ή 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

Πολλοί φορολογούμενοι, ωστόσο, έχουν πέσει σε «παγίδες» αφορολόγητων χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών - με αποτέλεσμα εκ των υστέρων να βρίσκονται αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα.

Δωρεές που καταλήγουν με… φόρο

Ορισμένα παραδείγματα συναλλαγών που «χτυπούν» στην εφορία είναι οι παρακάτω:

Χρήση ποσών κοινών λογαριασμών χωρίς συνεισφορά όλων των μελών (για παράδειγμα: άνεργος γιος κάνει ανάληψη από κοινό λογαριασμό με γονείς).

Τραπεζίκη κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό συγγενή.

Διαδοχικές μεταφορές από διαφορετικούς βαθμούς συγγένειας (π.χ. τέκνο σε γονέα και μετά ο γονέας στο άλλο τέκνο).

Πληρωμές μέσω IRIS.

Η παγίδα του IRIS

Σημειώνεται πως περίπου 3,8 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το IRIS, με συνολική αξία πάνω από 6,1 δισ. € το 2024.

Όλο και πιο συχνά μπορεί κάποιος - για παράδειγμα - να πληρώσει τον λογαριασμό σε ένα δείπνο και οι υπόλοιποι 3 να του στείλουν το αντίστοιχο ποσό μέσω IRIS.

Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται να υπάρχει αιτιολογία στη συναλλαγή (φαγητό, καφές, δώρο) και να κρατείται η σχετική απόδειξη ή η πληρωμή του λογαριασμού. Εάν γίνονται συχνά μεταφορές μεγάλων ποσών (300-400 €) μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα και να φορολογηθεί.

Στο μικροσκόπιο και τα δώρα γάμου

Με το γράμμα του νόμου φορολογούνται όμως και τα δώρα γάμου.

Για τυχόν αποφυγή φόρου σε περίπτωση ελέγχου συνιστάται να υπάρχουν: