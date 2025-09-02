Games
Πότε η κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό χτυπάει «καμπανάκι» στην εφορία

Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη, παράνομη ή αδικαιολόγητη πηγή λογίζεται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε φορολόγηση με συντελεστή 33%.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή φορολογούμενου, κρίνοντας ότι δεν δύναται να κατέχει μετρητά από προηγούμενα έτη, τα οποία επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει πιστωτικές κινήσεις καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η απόφαση της ΔΕΔ επιβεβαιώνει την εκτίμηση της ελεγκτικής υπηρεσίας, στη βάση της πάγιας διοικητικής θέσης ότι για τη θεμελίωση της δυνατότητας διακράτησης ταμειακών διαθεσίμων εκτός τραπεζικού συστήματος απαιτείται συνδυαστική αξιολόγηση του πραγματικού διαθέσιμου κεφαλαίου προηγούμενων ετών με τα υπάρχοντα τραπεζικά διαθέσιμα του φορολογουμένου.

Η φορολογική αρχή, εντοπίζοντας καταθέσεις μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προσφεύγοντος, ζήτησε τεκμηρίωση για την προέλευσή τους. Ωστόσο, το διαθέσιμο πραγματικό κεφάλαιο των παρελθόντων ετών δεν κρίθηκε επαρκές ώστε να θεμελιώσει την ύπαρξη αδιάθετων μετρητών που να αιτιολογούν τις επίμαχες καταθέσεις. Κατά συνέπεια, η προσφυγή απορρίφθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη, παράνομη ή αδικαιολόγητη πηγή λογίζεται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε φορολόγηση με συντελεστή 33%.

Παραδείγματα

1. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας καταθέτει στον λογαριασμό του το ποσό των 50.000 ευρώ το 2022, ισχυριζόμενος ότι προέρχεται από χρήματα που αποταμίευσε το 2016. Ο έλεγχος ωστόσο αποδεικνύει ότι το δηλωθέν εισόδημά του τα έτη 2015–2017 ήταν συνολικά 30.000 ευρώ, ενώ παράλληλα είχε δαπάνες (ενοίκιο, δίδακτρα, δάνεια) άνω των 40.000 ευρώ. Καθώς δεν αποδεικνύεται πλεόνασμα κεφαλαίου, η κατάθεση θεωρείται αδικαιολόγητη.

2. Μισθωτός δηλώνει ότι η κατάθεση 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό το 2023 προέρχεται από χρήματα που «είχε στο σπίτι» από το 2019. Από τη φορολογική του εικόνα προκύπτει μεν επαρκές εισόδημα, ωστόσο δεν κατατέθηκε ποτέ επίσημα το ποσό αυτό στο παρελθόν, ούτε υπάρχει καταγραφή σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες). Ελλείψει τεκμηρίωσης, η επίκληση μετρητών δεν γίνεται δεκτή.

