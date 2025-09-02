Ποια στοιχεία για καταθέσεις στέλνουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η διαδικασία δεν περιορίζεται σε καταθέσεις και επενδύσεις.

Έως τα τέλη Φεβρουαρίου κάθε έτους οι τράπεζες αποστέλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναλυτικά στοιχεία για τους λογαριασμούς και τις οικονομικές κινήσεις φυσικών προσώπων.

Με τα εν λόγω στοιχεία προ-συμπληρώνονται τα ηλεκτρονικά έντυπα των φορολογικών δηλώσεων, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζεται και ανανεώνεται η βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ για τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται οι καταθετικοί λογαριασμοί ή οι λογαριασμοί πληρωμών που εμφάνισαν συνολική κίνηση χρέωσης ή πίστωσης άνω των 100.000 ευρώ.

Για κάθε τέτοιο λογαριασμό, οι τράπεζες αποστέλλουν τον κωδικό του ιδρύματος ή την επίσημη επωνυμία του, τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου), τον αριθμό λογαριασμού, το συνολικό ποσό χρεώσεων και πιστώσεων, το ύψος της μεγαλύτερης συναλλαγής, καθώς και τα υπόλοιπα. Η αποστολή περιλαμβάνει επίσης το νόμισμα σε διεθνή κωδικοποίηση και το έτος αναφοράς.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες ενημερώνουν την ΑΑΔΕ για τους λογαριασμούς φυσικών προσώπων που διαθέτουν κινητές αξίες άνω των 200.000 ευρώ. Διαβιβάζονται τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων, ο αριθμός λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων – όπου υφίσταται – και η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τόσο στο τέλος του έτους όσο και στο τέλος του έτους που προηγηθηκε, ώστε να είναι εφικτή η άμεση σύγκριση.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται σε καταθέσεις και επενδύσεις. Μέχρι τις 30 Απριλίου 2025, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ αποστέλλουν και τα δεδομένα που σχετίζονται με μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό. Αυτό περιλαμβάνει εμβάσματα, μεταφορές πίστωσης, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές που εκδόθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επιπλέον, κοινοποιούνται τα στοιχεία για τις εισπράξεις επιχειρήσεων που είναι συμβεβλημένες με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών, ένα πεδίο με αυξημένο ενδιαφέρον λόγω της διεύρυνσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.