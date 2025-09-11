Games
Ρυθμίσεις 3,2 δισ. ευρώ και αύξηση στη χρήση του Εξωδικαστικού από τους δανειολήπτες

unsplash unsplash
Για τους ευάλωτους οφειλέτες, έχουν ήδη ρυθμιστεί πάνω από 3.700 δάνεια.

Ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι εταιρίες-μέλη της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, διατηρώντας το επίπεδο του προηγούμενου έτους, παρά την ωρίμανση των χαρτοφυλακίων.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση, οι εταιρίες μέλη της διαχειρίζονται σήμερα δάνεια ύψους 93 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά (44,5 δισ. ευρώ) αφορούν χαρτοφυλάκια του προγράμματος «Ηρακλής» με κρατική εγγύηση. Συνολικά, τα υπό διαχείριση δάνεια αντιστοιχούν σε 2.572.142 δανειολήπτες.

Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται η συμβολή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, καθώς οι σχετικές ρυθμίσεις αντιστοιχούν πλέον στο 25% του συνόλου. Το ποσοστό εγκρισιμότητας από πλευράς εταιριών διαχείρισης τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 91%, στοιχείο που αναδεικνύει την αυξημένη αποδοχή του θεσμού.

Για τους ευάλωτους οφειλέτες, έχουν ήδη ρυθμιστεί πάνω από 3.700 δάνεια, καθώς και επιπλέον 170 υποθέσεις δανειοληπτών ΑΜΕΑ, με το συνολικό ύψος των σχετικών δανείων να προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Υψηλή ανταπόκριση στα αιτήματα δανειοληπτών

Η δραστηριότητα των εταιριών διαχείρισης καταγράφει ενίσχυση και στο μέτωπο της εξυπηρέτησης πελατών:

• Τα τηλεφωνικά κέντρα δέχθηκαν κατά μέσο όρο 105.000 κλήσεις τον μήνα, αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2024, με το 90% να απαντώνται αυθημερόν.
• Τα αιτήματα υποβλήθηκαν σε ρυθμό 32.000 μηνιαίως, αυξημένα κατά 12%, ενώ ο μέσος χρόνος διαχείρισης μειώθηκε στις 9 ημέρες.

Παράλληλα, σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται οι ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης οφειλετών, μέσω των οποίων οι δανειολήπτες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία για υπόλοιπα δανείων και προθεσμίες πληρωμών.

Μέχρι σήμερα, 81.526 οφειλέτες έχουν εγγραφεί ως χρήστες.

