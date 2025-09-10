Games
Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν
Ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτει η ρύθμιση για τα οχήματα σε ακινησία.

Μια ευνοϊκή υπουργική απόφαση που αφορά σε χιλιάδες κληρονόμους οχημάτων τα οποία έχουν μείνει σε ακινησία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μέχρι σήμερα, για να μπορέσει ένας κληρονόμος να προχωρήσει σε οριστική διαγραφή του οχήματος έπρεπε πρώτα να το περάσει στο όνομά του, να εκδώσει νέα άδεια κυκλοφορίας και στη συνέχεια να ακολουθήσει τη διαδικασία της απόσυρσης. Αυτό, στην πράξη, σήμαινε επιπλέον έξοδα, χρόνο και γραφειοκρατία, γι’ αυτό και πολλοί επέλεγαν απλώς να αφήνουν τα αυτοκίνητα ή τις μοτοσυκλέτες να «σαπίζουν» σε γκαράζ ή αυλές, χωρίς να τα κυκλοφορούν και χωρίς να ξέρουν τι να τα κάνουν.

Με τη νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους κληρονόμους να ζητήσουν την οριστική διαγραφή ενός τέτοιου οχήματος χωρίς να χρειαστεί να το μεταβιβάσουν πρώτα στο όνομά τους. Η βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να παραδοθεί για καταστροφή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί, θα εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο στη συνέχεια θα σταλεί στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας. Μαζί με αυτό, οι κληρονόμοι θα πρέπει να καταθέσουν τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του ιδιοκτήτη, τη δήλωση φόρου κληρονομιάς που αποδεικνύει ότι το όχημα ανήκει στην κληρονομιά και ότι δεν υπάρχει οφειλή φόρου, καθώς και βεβαίωση ότι δεν εκκρεμούν τέλη κυκλοφορίας.

Για παράδειγμα, αν ένας ηλικιωμένος έχει αφήσει πίσω του ένα αυτοκίνητο που δεν κυκλοφορεί εδώ και χρόνια, οι κληρονόμοι δεν χρειάζεται να το περάσουν στο όνομά τους για να το «καθαρίσουν» από το μητρώο. Αρκεί να το παραδώσουν σε κέντρο ανακύκλωσης και με τα απαραίτητα έγγραφα να ζητήσουν την οριστική διαγραφή. Έτσι, δεν θα χρεώνονται πλέον τέλη κυκλοφορίας ή άλλα βάρη για ένα όχημα που δεν χρησιμοποιείται. Αντίστοιχα, αν πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα που έχει μείνει σε ακινησία, η διαδικασία είναι η ίδια: παράδοση για καταστροφή και στη συνέχεια διαγραφή χωρίς περιττά βήματα.

Η απόφαση αφορά σε επιβατικά Ι.Χ., μοτοσυκλέτες και ελαφρά φορτηγά έως 3,5 τόνους. Δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου υπάρχουν νομικά κωλύματα, όπως όταν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας από τράπεζα ή δικαστική απόφαση που απαγορεύει τη διαγραφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει πρώτα να λυθούν τα νομικά ζητήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

