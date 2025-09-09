Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πάνε ταμείο ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο - Οι ημερομηνίες πληρωμής

eurokinissi eurokinissi
Οι πρώτοι που πληρώνονται τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025 είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι. Το δεύτερο κύμα αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

- Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

- Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobasket 2025: Η ώρα και το κανάλι του σημερινού μεγάλου ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Λιθουανία

Eurobasket 2025: Η ώρα και το κανάλι του σημερινού μεγάλου ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Λιθουανία

Αθλητισμός
Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Οικονομία
Πότε ξεκινούν οι αυξήσεις στις συντάξεις

Πότε ξεκινούν οι αυξήσεις στις συντάξεις

Οικονομία
Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Οικονομία
Παιχνίδι με τις λέξεις για τις αυξήσεις στις συντάξεις και την προσωπική διαφορά

Παιχνίδι με τις λέξεις για τις αυξήσεις στις συντάξεις και την προσωπική διαφορά

Οικονομία

NETWORK

Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

ienergeia.gr
Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

ienergeia.gr
Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

healthstat.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

healthstat.gr
Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

healthstat.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

healthstat.gr
«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

ienergeia.gr