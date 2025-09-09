Eurobasket 2025: Η ώρα και το κανάλι του σημερινού μεγάλου ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Λιθουανία

Στις 9 μ.μ. είναι το καθορισμένο τζάμπολ της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην αντίστοιχη της Λιθουανίας για το Eurobasket 2025.

Η Εθνική μπάσκετ είναι έτοιμη για μια μάχη δίχως αύριο απέναντι στην Λιθουανία (21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start) στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να στοχεύει στην πρόκριση και στην επιστροφή στην διεκδίκηση μεταλλίων μετά την απουσία πολλών χρόνων.

Η Εθνική μπάσκετ μετά την αγχωτική νίκη απέναντι στο Ισραήλ (84-79) για την φάση των «16» του Eurobasket, πλέον βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με την… κατάρα των προημιτελικών, που τη στοιχειώνει εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Στόχος των παικτών της «γαλανόλευκης» είναι η νίκη απέναντι σε ένα σαφώς καλύτερο αντίπαλο, που όμως δεν φοβίζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Για την Εθνικη παρουσιάζεται μία μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρία για να ξαναγράψει ιστορία, μπαίνονται στις θέσεις μεταλλίων, εάν και εφόσον κερδίσει σήμερα την Εθνική Ομάδα της Λιθουανίας.

Από την πλευρά της, η Λιθουανία κατάφερε να βρεθεί στην οκτάδα παρά τις πολλές αντιξοότητες. Η «λιέτουβα» πήγε στο Ευρωμπάσκετ με πολλές απουσίες βασικών παικτών (Σαμπόνις, Γκριγκόνις, Μπραζντέικις, Ουλάνοβας), ενώ στην πορεία της διοργάνωσης έχασε και τον ίσως πιο σημαντικό παίκτη της, τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, που τραυματίστηκε σοβαρά.