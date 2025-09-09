Games
Eurobasket 2025: Η ώρα και το κανάλι του σημερινού μεγάλου ματς της Εθνικής Ελλάδος με την Λιθουανία

Στις 9 μ.μ. είναι το καθορισμένο τζάμπολ της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην αντίστοιχη της Λιθουανίας για το Eurobasket 2025.

Η Εθνική μπάσκετ είναι έτοιμη για μια μάχη δίχως αύριο απέναντι στην Λιθουανία (21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start) στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να στοχεύει στην πρόκριση και στην επιστροφή στην διεκδίκηση μεταλλίων μετά την απουσία πολλών χρόνων.

Η Εθνική μπάσκετ μετά την αγχωτική νίκη απέναντι στο Ισραήλ (84-79) για την φάση των «16» του Eurobasket, πλέον βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με την… κατάρα των προημιτελικών, που τη στοιχειώνει εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Στόχος των παικτών της «γαλανόλευκης» είναι η νίκη απέναντι σε ένα σαφώς καλύτερο αντίπαλο, που όμως δεν φοβίζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Για την Εθνικη παρουσιάζεται μία μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρία για να ξαναγράψει ιστορία, μπαίνονται στις θέσεις μεταλλίων, εάν και εφόσον κερδίσει σήμερα την Εθνική Ομάδα της Λιθουανίας.

Από την πλευρά της, η Λιθουανία κατάφερε να βρεθεί στην οκτάδα παρά τις πολλές αντιξοότητες. Η «λιέτουβα» πήγε στο Ευρωμπάσκετ με πολλές απουσίες βασικών παικτών (Σαμπόνις, Γκριγκόνις, Μπραζντέικις, Ουλάνοβας), ενώ στην πορεία της διοργάνωσης έχασε και τον ίσως πιο σημαντικό παίκτη της, τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

