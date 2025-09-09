Το Παρίσι σε πολιτική δίνη: Το γαλλικό χρέος και ο φόβος ενός ελληνικού déjà vu

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας των αγορών για τα δημοσιονομικά της χώρας, με το δημόσιο χρέος να αγγίζει το 114% του ΑΕΠ και το έλλειμμα να βρίσκεται σχεδόν στο διπλάσιο του ορίου 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πως θα αποτιμήσουν οι αγορές τις πολιτικές εξελίξεις στην Γαλλία στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, με τα δημοσιονομικά περιθώρια για τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της ευρωζώνης να στενεύουν σε μια περίοδο που είναι αντιμέτωπη με αρκετά μεγάλες αποπληρωμές χρέους.

Η Γαλλία εισήλθε σε νέα πολιτική κρίση μετά την απόφαση του κοινοβουλίου τη Δευτέρα να καταψηφίσει την κυβέρνηση, οδηγώντας σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού και αναγκάζοντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναζητήσει τον πέμπτο επικεφαλής της κυβέρνησής του μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας των αγορών για τα δημοσιονομικά της χώρας, με το δημόσιο χρέος να αγγίζει το 114% του ΑΕΠ και το έλλειμμα να βρίσκεται σχεδόν στο διπλάσιο του ορίου 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 74χρονος Μπαϊρού είχε αναλάβει μόλις πριν από εννέα μήνες, προσπαθώντας να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη σε ένα πρόγραμμα λιτότητας που περιλάμβανε περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να συνταχθούν με το σχέδιο, ενόψει μάλιστα της προεδρικής εκλογής του 2027, αφήνοντας τον πρωθυπουργό πολιτικά απομονωμένο.

Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ είχε προειδοποιήσει πριν από την ψηφοφορία ότι η πτώση της κυβέρνησης θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αναβολή του σχεδίου δημοσιονομικής εξυγίανσης. Πλέον τα βλέμματα στρέφονται και στην Κομισιόν η οποία έχει αποτύχει να επιβάλει δημοσιονομική πειθαρχία στη Γαλλία.

Η σκιά ενός πρόωρου εκλογικού γύρου πλανάται πλέον πάνω από το Μέγαρο των Ηλυσίων, αν και ο Μακρόν έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τα αιτήματα της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης και της ριζοσπαστικής αριστεράς της Ανυπότακτης Γαλλίας για διάλυση της Βουλής. Στο επίκεντρο παραμένει το ίδιο ακανθώδες ζήτημα: η ψήφιση του νέου προϋπολογισμού, ένα έργο που στοίχισε τελικά την καριέρα του Μπαϊρού στην πρωθυπουργία.

Ο Μακρόν καλείται τώρα να επιλέξει διάδοχο είτε από τις τάξεις του κεντρώου κυβερνητικού του συνασπισμού είτε από τους συντηρητικούς, μια στρατηγική που έχει αποδειχθεί εύθραυστη στο παρελθόν. Άλλες επιλογές θα μπορούσαν να είναι ένας μετριοπαθής σοσιαλιστής ή ένας τεχνοκράτης, χωρίς όμως να διαφαίνεται πιθανότητα σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Μπορεί χθες το βράδυ τα spreads των γαλλικών ομολόγων να μην αυξήθηκαν και να διατηρήθηκαν στις 77 μονάδες βάσης για τους δεκαετείς τίτλους (το spread των ελληνικών ομολόγων είναι 70 μονάδες βάσης), ωστόσο μια παρατεταμένη ακυβερνησία αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές.

Η Γαλλία, η οποία έχει δημόσιο χρέος 2,7 τρισ. ευρώ καλείται μέσα σε μόλις 123 ημέρες να αποπληρώσει ή να αναχρηματοδοτήσει χρέος ύψους 206 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 7,6% του συνολικού χρέους της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τον Μάιο του 2010, η Ελλάδα είχε δημόσιο χρέος ύψους 300 δισ. ευρώ και αναγκάστηκε να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), καθώς δεν μπόρεσε να αναχρηματοδοτήσει ομόλογα αξίας 16 δισ. ευρώ που έληγαν εκείνη την περίοδο. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε περίπου στο 5,3% του συνολικού χρέους εκείνης της εποχής.