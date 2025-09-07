Ποιοι κερδίζουν τα περισσότερα από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Λιγότερος φόρος και περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη. Παραδείγματα.

Από τον επόμενο χρόνο αλλάζει ο τρόπος που θα φορολογούνται τα εισοδήματα, με μειώσεις συντελεστών για όλους και πρόσθετες ελαφρύνσεις για τις οικογένειες με παιδιά.

Αυτό σημαίνει λιγότερο φόρο και περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη, είτε πρόκειται για μισθωτούς χωρίς παιδιά είτε για πολύτεκνες οικογένειες που θα δουν ακόμη μεγαλύτερα οφέλη. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο όσων εξήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με στόχο –όπως είπε– να στηριχθούν οι νέοι, να ανακουφιστεί η μεσαία τάξη και να ενισχυθούν οι οικογένειες απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Για όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων, πλην του εισαγωγικού συντελεστή που παραμένει στο 9%, οι φόροι μειώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις οικογένειες με παιδιά, οι οποίες θα δουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται με 9% φόρο για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, 20% για τα επόμενα 10.000 ευρώ, 26% για το τμήμα έως 30.000 ευρώ, 34% έως 40.000 ευρώ, 39% από 40.001 έως 60.000 ευρώ και 44% για τα υψηλότερα εισοδήματα. Σημαντική αλλαγή είναι η καθιέρωση του ενδιάμεσου συντελεστή 39%, που αντικαθιστά τον προηγούμενο 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική ελάφρυνση στη μεσαία τάξη.

Για οικογένειες με παιδιά, οι μειώσεις είναι μεγάλες. Στα εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία παιδιά και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους. Αυτό μεταφράζεται, για παράδειγμα, σε ετήσιο όφελος 600 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, 1.300 ευρώ με τρία παιδιά και 1.680 ευρώ με τέσσερα.

Στα 30.000 ευρώ εισοδήματος, το όφελος ξεκινά από 400 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά και φτάνει τα 4.100 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες. «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις σήμερα παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η μείωση των συντελεστών θα είναι ακόμη μεγαλύτερη για τους γονείς.

Με τα νέα μέτρα, η κυβέρνηση στοχεύει να στηρίξει έμπρακτα τους νέους, να ελαφρύνει τα μεσαία εισοδήματα και να προσφέρει επιπλέον οικονομική ανάσα στις οικογένειες με παιδιά, σε μια περίοδο που το αυξημένο κόστος ζωής πιέζει τα νοικοκυριά.

Παραδείγματα

Ακολουθούν παραδείγματα που δείχνουν πώς εφαρμόζονται οι νέοι φορολογικοί συντελεστές και οι μειώσεις για οικογένειες με παιδιά:

Μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ. Ο φόρος μειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό σημαίνει μικρή αλλά άμεση ελάφρυνση, που μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ τον χρόνο.

Οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ. Ο συντελεστής πέφτει από 22% στο 16%. Το όφελος υπολογίζεται σε 600 ευρώ ετησίως.

Τρίτεκνη οικογένεια με εισόδημα 20.000 ευρώ. Ο φόρος περιορίζεται στο 9%. Το κέρδος για το νοικοκυριό φτάνει τα 1.300 ευρώ τον χρόνο.

Τετραμελής οικογένεια με εισόδημα 30.000 ευρώ και δύο παιδιά. Η ελάφρυνση αγγίζει τα 1.200 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα.

Φορολογούμενος με εισόδημα 50.000 ευρώ, χωρίς παιδιά. Ο συντελεστής μειώνεται από 44% στο 39%. Η διαφορά αυτή αποδίδει ετήσιο όφελος που ξεπερνά τις 2.500 ευρώ.