Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ποιοι κερδίζουν τα περισσότερα από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Ποιοι κερδίζουν τα περισσότερα από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα Φωτογραφία: Unsplash/Markus Spiske
Λιγότερος φόρος και περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη. Παραδείγματα.

Από τον επόμενο χρόνο αλλάζει ο τρόπος που θα φορολογούνται τα εισοδήματα, με μειώσεις συντελεστών για όλους και πρόσθετες ελαφρύνσεις για τις οικογένειες με παιδιά.

Αυτό σημαίνει λιγότερο φόρο και περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη, είτε πρόκειται για μισθωτούς χωρίς παιδιά είτε για πολύτεκνες οικογένειες που θα δουν ακόμη μεγαλύτερα οφέλη. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο όσων εξήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με στόχο –όπως είπε– να στηριχθούν οι νέοι, να ανακουφιστεί η μεσαία τάξη και να ενισχυθούν οι οικογένειες απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Για όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων, πλην του εισαγωγικού συντελεστή που παραμένει στο 9%, οι φόροι μειώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις οικογένειες με παιδιά, οι οποίες θα δουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Οικονομία
ΔΕΘ 2025: Αυτοί είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές του 2026

ΔΕΘ 2025: Αυτοί είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές του 2026

Οικονομία
Τέλος ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά - Αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά - Αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια

Οικονομία

Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται με 9% φόρο για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, 20% για τα επόμενα 10.000 ευρώ, 26% για το τμήμα έως 30.000 ευρώ, 34% έως 40.000 ευρώ, 39% από 40.001 έως 60.000 ευρώ και 44% για τα υψηλότερα εισοδήματα. Σημαντική αλλαγή είναι η καθιέρωση του ενδιάμεσου συντελεστή 39%, που αντικαθιστά τον προηγούμενο 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική ελάφρυνση στη μεσαία τάξη.

forologikoi_sintelestes_deth_mitsotakis_31446.jpg

Για οικογένειες με παιδιά, οι μειώσεις είναι μεγάλες. Στα εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία παιδιά και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους. Αυτό μεταφράζεται, για παράδειγμα, σε ετήσιο όφελος 600 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, 1.300 ευρώ με τρία παιδιά και 1.680 ευρώ με τέσσερα.

Στα 30.000 ευρώ εισοδήματος, το όφελος ξεκινά από 400 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά και φτάνει τα 4.100 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες. «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις σήμερα παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η μείωση των συντελεστών θα είναι ακόμη μεγαλύτερη για τους γονείς.

Με τα νέα μέτρα, η κυβέρνηση στοχεύει να στηρίξει έμπρακτα τους νέους, να ελαφρύνει τα μεσαία εισοδήματα και να προσφέρει επιπλέον οικονομική ανάσα στις οικογένειες με παιδιά, σε μια περίοδο που το αυξημένο κόστος ζωής πιέζει τα νοικοκυριά.

Παραδείγματα

Ακολουθούν παραδείγματα που δείχνουν πώς εφαρμόζονται οι νέοι φορολογικοί συντελεστές και οι μειώσεις για οικογένειες με παιδιά:

Μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ. Ο φόρος μειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό σημαίνει μικρή αλλά άμεση ελάφρυνση, που μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ τον χρόνο.

Οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ. Ο συντελεστής πέφτει από 22% στο 16%. Το όφελος υπολογίζεται σε 600 ευρώ ετησίως.

Τρίτεκνη οικογένεια με εισόδημα 20.000 ευρώ. Ο φόρος περιορίζεται στο 9%. Το κέρδος για το νοικοκυριό φτάνει τα 1.300 ευρώ τον χρόνο.

Τετραμελής οικογένεια με εισόδημα 30.000 ευρώ και δύο παιδιά. Η ελάφρυνση αγγίζει τα 1.200 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα.

Φορολογούμενος με εισόδημα 50.000 ευρώ, χωρίς παιδιά. Ο συντελεστής μειώνεται από 44% στο 39%. Η διαφορά αυτή αποδίδει ετήσιο όφελος που ξεπερνά τις 2.500 ευρώ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Οικονομία
Μέτρα «ανάχωμα» στο κλίμα δυσαρέσκειας - Οι αντιδράσεις των «γαλάζιων» για την ομιλία Μητσοτάκη

Μέτρα «ανάχωμα» στο κλίμα δυσαρέσκειας - Οι αντιδράσεις των «γαλάζιων» για την ομιλία Μητσοτάκη

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Προκλητικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Προκλητικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός

Πολιτική
Τρεις λέξεις που δεν ακούστηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ

Τρεις λέξεις που δεν ακούστηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

healthstat.gr
Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr