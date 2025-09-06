Αυτή είναι η νέα φορολογική κλίμακα - Οι αλλαγές για νέους, οικογένειες, τρίτεκνους

Πρόκειται για μειώσεις σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες, εκτός από τον κατώτατο συντελεστή του 9%.

Ραγδαία αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Η νέα φορολογική κλίμακα.

Πρόκειται για μειώσεις σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες, εκτός από τον κατώτατο συντελεστή του 9%. Μάλιστα ανάλογα με τα παιδιά θα μειώνονται επιπλέον οι φορολογικοί συντελεστές.

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

από 22% στο 18% με ένα παιδί,

στο 16% με δύο παιδιά,

στο 9% για τρίτεκνους,

μηδέν για πολύτεκνους.

-Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ:

με 2 παιδιά 600 ευρώ,

με 3 παιδιά 1.300 ευρώ,

με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

- ετήσιο όφελος:

χωρίς παιδιά 400 ευρώ,

με 1 παιδί 800 ευρώ,

με 2 παιδιά 1.200 ευρώ,

με 3 παιδιά 2.100 ευρώ,

με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Νέοι έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000

Μηδέν φόρος.

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ