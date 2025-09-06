Αυτή είναι η νέα φορολογική κλίμακα - Οι αλλαγές για νέους, οικογένειες, τρίτεκνους

Ραγδαία αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Η νέα φορολογική κλίμακα.
Πρόκειται για μειώσεις σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες, εκτός από τον κατώτατο συντελεστή του 9%. Μάλιστα ανάλογα με τα παιδιά θα μειώνονται επιπλέον οι φορολογικοί συντελεστές.
Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
- από 22% στο 18% με ένα παιδί,
- στο 16% με δύο παιδιά,
- στο 9% για τρίτεκνους,
- μηδέν για πολύτεκνους.
-Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ:
- με 2 παιδιά 600 ευρώ,
- με 3 παιδιά 1.300 ευρώ,
- με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.
Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
- ετήσιο όφελος:
- χωρίς παιδιά 400 ευρώ,
- με 1 παιδί 800 ευρώ,
- με 2 παιδιά 1.200 ευρώ,
- με 3 παιδιά 2.100 ευρώ,
- με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.
Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.
Νέοι έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000
Μηδέν φόρος.
Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους
Η πρωτοβουλία για τους νέους:
-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ