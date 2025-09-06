Games
Πόσο κοστίζει το κολατσιό για το σχολείο - «Ένα ''κονδύλι'' που πρέπει να καλύψεις»

Πόσο κοστίζει το κολατσιό για το σχολείο - «Ένα &#039;&#039;κονδύλι&#039;&#039; που πρέπει να καλύψεις» Φωτογραφία: Unsplash
Οι τιμές για το τοστ, τους ατομικούς χυμούς και τα κρουασάν.

Τον προϋπολογισμό τους για τα σχολικά είδη αλλά και για το κολατσιό κάνουν οι γονείς.

«Είναι ένα ''κονδύλι'' που πρέπει να το υπολογίσεις και σιγά σιγά είναι δύσκολο να το καλύψεις» δήλωσε άνδρας στον Alpha ενώ μια γυναίκα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων: «Ένα τοστάκι, έναν χυμό θα του βάλεις, θα θέλει ένα μπισκοτάκι, μια σοκολατίτσα, ένα γλυκό».

Τον μήνα θέλει 20,42 ευρώ για τοστ με τυρί και γαλοπούλα και 32,80 ευρώ για ατομικούς χυμούς ενώ 22,80 ευρώ χρειάζεται για κρουασάν. Συνολικά, απαιτούνται γύρω στα 76 ευρώ για τα παραπάνω.

Σύμφωνα με τον Alpha, αυτή την στιγμή, οι τιμές στα κρουασάν κυμαίνονται από 0,57 ευρώ έως 1 ευρώ ενώ στους ατομικούς χυμούς, κυμαίνονται από 0,76 ευρώ έως 0,87 ευρώ.

