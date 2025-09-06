Τράπεζα κατήργησε τα μετρητά σε όλα τα ΑΤΜ και τα γκισέ στη Γερμανία

Τράπεζα έκλεισε ξαφνικά όλα τα ΑΤΜ και τα γκισέ για συναλλαγές με μετρητά.

Σάλο και μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση αυστριακής τράπεζες να καταργήσει τα μετρητά και να αποσύρει όλα τα ΑΤΜ από τα υποκαταστήματά της στη Γερμανία, χωρίς να έχει ενημερώσει τους πελάτες της.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι πελάτες δεν μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών, ενώ τα υποκαταστήματα λειτουργούν πλέον μόνο λίγες ώρες την εβδομάδα.

Η τράπεζα επικαλείται τη στροφή των πελατών στο online banking και τονίζει ότι θα επικεντρωθεί στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι πελάτες αντιδρούν έντονα, καθώς δεν υπήρξε καμία προσωπική ειδοποίηση – μόνο ένα απλό έντυπο στην είσοδο.

Οι πελάτες της τράπεζες παραπέμπονται πλέον σε σούπερ μάρκετ ή ΑΤΜ άλλων τραπεζών για αναλήψεις, επιλογές που συχνά συνεπάγονται προμήθειες ή απαιτούν αγορές προϊόντων.

Η υπόθεση επαναφέρει τη συζήτηση για την ψηφιοποίηση βασικών υπηρεσιών και το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης ενός δικαιώματος πρόσβασης σε αναλογικές επιλογές. Η Ένωση Συνταξιούχων της Γερμανίας ζητά νομοθετική κατοχύρωση ώστε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν διαθέσιμες και χωρίς διαδίκτυο.

Αν και το αίτημα προέρχεται κυρίως από μεγαλύτερες ηλικίες, αφορά ευρύτερα την κοινωνία: εκατομμύρια πολίτες στη Γερμανία δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν το χρησιμοποιούν επαρκώς. Η πλήρης στροφή στις ψηφιακές υπηρεσίες ενδέχεται να εντείνει κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Η Oberbank, με έδρα την Αυστρία, ανακοίνωσε ότι έχει σταματήσει πλήρως τις συναλλαγές μετρητών σε όλα τα καταστήματά της στη Γερμανία. Τόσο τα ΑΤΜ όσο και οι υπηρεσίες των γκισέ με μετρητά έχουν τερματιστεί οριστικά. Η τράπεζα επικαλέστηκε την αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής τραπεζικής από τους πελάτες και τη σημαντική μείωση της ζήτησης για φυσικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι υπηρεσίες φυσικών μετρητών έχουν διακοπεί σε όλα τα καταστήματα σε όλη τη Γερμανία από τις 31 Αυγούστου 2025. Ενημερωτικές αφίσες στα καταστήματα ανέφεραν σαφώς ότι τα ΑΤΜ έχουν απενεργοποιηθεί και οι συναλλαγές μετρητών δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται στα γκισέ.

Τονίστηκε ότι η απόφαση ισχύει όχι μόνο για ορισμένα καταστήματα αλλά για όλα τα καταστήματα της Oberbank σε εθνικό επίπεδο.

Μετά την απόφαση, πολλοί πελάτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, δηλώνοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτή τη σημαντική αλλαγή. Ορισμένα άτομα ανέφεραν ότι έλαβαν γνώση της εφαρμογής όταν συνάντησαν καλυμμένα ΑΤΜ κατά την επίσκεψή τους στην τράπεζα. Ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι που είναι πελάτες της τράπεζας εδώ και χρόνια και δεν χρησιμοποιούν ενεργά τα ψηφιακά τραπεζικά κανάλια, βρίσκονται μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες.

