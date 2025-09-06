Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Τράπεζα κατήργησε τα μετρητά σε όλα τα ΑΤΜ και τα γκισέ στη Γερμανία

Τράπεζα κατήργησε τα μετρητά σε όλα τα ΑΤΜ και τα γκισέ στη Γερμανία
Τράπεζα έκλεισε ξαφνικά όλα τα ΑΤΜ και τα γκισέ για συναλλαγές με μετρητά.

Σάλο και μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση αυστριακής τράπεζες να καταργήσει τα μετρητά και να αποσύρει όλα τα ΑΤΜ από τα υποκαταστήματά της στη Γερμανία, χωρίς να έχει ενημερώσει τους πελάτες της.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι πελάτες δεν μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών, ενώ τα υποκαταστήματα λειτουργούν πλέον μόνο λίγες ώρες την εβδομάδα.

Η τράπεζα επικαλείται τη στροφή των πελατών στο online banking και τονίζει ότι θα επικεντρωθεί στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι πελάτες αντιδρούν έντονα, καθώς δεν υπήρξε καμία προσωπική ειδοποίηση – μόνο ένα απλό έντυπο στην είσοδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετρητά στην τράπεζα: Τι ισχύει με τις καταθέσεις - Δείτε παραδείγματα

Μετρητά στην τράπεζα: Τι ισχύει με τις καταθέσεις - Δείτε παραδείγματα

Οικονομία
Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Οικονομία
Τι ισχύει με τα μετρητά στο γκισέ - Το όριο που έβαλαν οι τράπεζες

Τι ισχύει με τα μετρητά στο γκισέ - Το όριο που έβαλαν οι τράπεζες

Οικονομία

Οι πελάτες της τράπεζες παραπέμπονται πλέον σε σούπερ μάρκετ ή ΑΤΜ άλλων τραπεζών για αναλήψεις, επιλογές που συχνά συνεπάγονται προμήθειες ή απαιτούν αγορές προϊόντων.

Η υπόθεση επαναφέρει τη συζήτηση για την ψηφιοποίηση βασικών υπηρεσιών και το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης ενός δικαιώματος πρόσβασης σε αναλογικές επιλογές. Η Ένωση Συνταξιούχων της Γερμανίας ζητά νομοθετική κατοχύρωση ώστε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν διαθέσιμες και χωρίς διαδίκτυο.

Αν και το αίτημα προέρχεται κυρίως από μεγαλύτερες ηλικίες, αφορά ευρύτερα την κοινωνία: εκατομμύρια πολίτες στη Γερμανία δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν το χρησιμοποιούν επαρκώς. Η πλήρης στροφή στις ψηφιακές υπηρεσίες ενδέχεται να εντείνει κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Η Oberbank, με έδρα την Αυστρία, ανακοίνωσε ότι έχει σταματήσει πλήρως τις συναλλαγές μετρητών σε όλα τα καταστήματά της στη Γερμανία. Τόσο τα ΑΤΜ όσο και οι υπηρεσίες των γκισέ με μετρητά έχουν τερματιστεί οριστικά. Η τράπεζα επικαλέστηκε την αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής τραπεζικής από τους πελάτες και τη σημαντική μείωση της ζήτησης για φυσικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι υπηρεσίες φυσικών μετρητών έχουν διακοπεί σε όλα τα καταστήματα σε όλη τη Γερμανία από τις 31 Αυγούστου 2025. Ενημερωτικές αφίσες στα καταστήματα ανέφεραν σαφώς ότι τα ΑΤΜ έχουν απενεργοποιηθεί και οι συναλλαγές μετρητών δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται στα γκισέ.

Τονίστηκε ότι η απόφαση ισχύει όχι μόνο για ορισμένα καταστήματα αλλά για όλα τα καταστήματα της Oberbank σε εθνικό επίπεδο.

Μετά την απόφαση, πολλοί πελάτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, δηλώνοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτή τη σημαντική αλλαγή. Ορισμένα άτομα ανέφεραν ότι έλαβαν γνώση της εφαρμογής όταν συνάντησαν καλυμμένα ΑΤΜ κατά την επίσκεψή τους στην τράπεζα. Ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι που είναι πελάτες της τράπεζας εδώ και χρόνια και δεν χρησιμοποιούν ενεργά τα ψηφιακά τραπεζικά κανάλια, βρίσκονται μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες.

Διαβάστε ακόμη: Οι εξόριστοι του ψηφιακού κόσμου - «Πονοκέφαλος» καταθέσεις, πληρωμές, αναλήψειςΔιαβάστε ακόμη: Οι εξόριστοι του ψηφιακού κόσμου - «Πονοκέφαλος» καταθέσεις, πληρωμές, αναλήψεις

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Πότε η κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό χτυπάει «καμπανάκι» στην εφορία

Πότε η κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό χτυπάει «καμπανάκι» στην εφορία

Οικονομία
Μετρητά στην τράπεζα: Τι ισχύει με τις καταθέσεις - Δείτε παραδείγματα

Μετρητά στην τράπεζα: Τι ισχύει με τις καταθέσεις - Δείτε παραδείγματα

Οικονομία
Αναλήψεις μετρητών: Όσα ισχύουν στα ΑΤΜ και το όριο

Αναλήψεις μετρητών: Όσα ισχύουν στα ΑΤΜ και το όριο

Οικονομία
Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Οικονομία

NETWORK

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

healthstat.gr
Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

healthstat.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr