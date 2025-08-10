Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα Φωτογραφία: Pixabay
Σε φάση πλήρους μετάβασης προς την ψηφιακή εποχή εισέρχεται ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα.

Αλλάζει ο τρόπος που γίνονται οι συναλλαγές με μετρητά στις τράπεζες.

Σε φάση πλήρους μετάβασης προς την ψηφιακή εποχή εισέρχεται ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα, περιορίζοντας σημαντικά το φάσμα των συναλλαγών που μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω του φυσικού γκισέ.

Το παραδοσιακό ταμείο στο κατάστημα σταδιακά χάνει τον ρόλο του, καθώς οι τράπεζες ενισχύουν τη στρατηγική ψηφιοποίησης, μεταφέροντας την πλειονότητα των καθημερινών συναλλαγών στα ΑΤΜ, στα συστήματα αυτόματων πληρωμών (APS) και στις ψηφιακές εφαρμογές mobile και internet banking.

Πλέον, βασικές συναλλαγές μικρών ποσών- όπως αναλήψεις μετρητών κάτω των 900 ευρώ, καταθέσεις και πληρωμές λογαριασμών κάτω των 2.000 ευρώ, αλλά και μεταφορές χρημάτων εντός του ίδιου τραπεζικού δικτύου- πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών.

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σταδιακά από όλες τις συστημικές τράπεζες, με ορισμένες να μειώνουν ακόμη και το ωράριο λειτουργίας του ταμείου σε 2 ή 3 ώρες ημερησίως, ώστε να ενισχύσουν τη μετάβαση του κοινού στο νέο μοντέλο εξυπηρέτησης.

Το τελευταίο εξάμηνο, η κατάσταση έχει καταστεί ιδιαίτερα προβληματική, καθώς σε αρκετά καταστήματα οι εγχρήματες συναλλαγές στο γκισέ σταματούν από τις 11.00 το πρωί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στις 10.00.

Πρόκειται για μια τάση που ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο, με τα ποσοστά των ψηφιακών συναλλαγών να εκτοξεύονται.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Alpha Bank, η οποία πραγματοποιεί σήμερα το 98% των συναλλαγών της εκτός φυσικού καταστήματος, υπερβαίνοντας ακόμη και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ταυτόχρονα, η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το άνοιγμα λογαριασμών ή η μεταφορά ποσών είναι πλέον εφικτή ψηφιακά, χωρίς φυσική παρουσία και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς την απαίτηση έκδοσης νέων κωδικών.

Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι χωρίς συνέπειες. Παρά την ευρεία υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τη μεγάλη πλειονότητα των πελατών- κυρίως των νεότερων ηλικιών- ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι ή πολίτες με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον ψηφιακό αποκλεισμό.

Οι τράπεζες επιχειρούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες είτε με live video υποστήριξη, είτε με ειδικά ραντεβού, όμως τα κενά στην καθημερινή εξυπηρέτηση παραμένουν. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου απαιτούνται ημέρες για ένα απλό ραντεβού ή παρατηρούνται προβλήματα με τη διαχείριση λογαριασμών και την τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

Στην τελευταία πενταετία, τα ATM παραμένουν το βασικό κανάλι για αναλήψεις και καταθέσεις, αλλά και για πληρωμές λογαριασμών, με την τεχνολογία (όπως barcode readers και NFC) να ενισχύει τις δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Οι τράπεζες επενδύουν σε αναβάθμιση του δικτύου των μηχανημάτων, ενώ παράλληλα εξωτερικοί πάροχοι όπως η Euronet και η Cashflex επεκτείνουν την παρουσία τους, ιδίως σε περιοχές όπου οι τράπεζες αποσύρουν τα φυσικά τους σημεία.

