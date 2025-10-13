Τα νέα δάνεια προς την οικονομία ανήλθαν σε 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη για πρώτο εξάμηνο στην ιστορία της Πειραιώς.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς πραγματοποίησε την Παρασκευή συνάντηση με εκπροσώπους θεσμικών χαρτοφυλακίων και αναλυτές, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 και οι προοπτικές για το υπόλοιπο έτος.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η πορεία της πιστωτικής επέκτασης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε ότι για πρώτη φορά από το 2010 οι νέες εκταμιεύσεις δανείων προς ιδιώτες υπερβαίνουν τις αποπληρωμές, γεγονός που αποτυπώνει θετική καθαρή πιστωτική επέκταση στο retail.

Τα νέα δάνεια προς την οικονομία ανήλθαν σε 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη για πρώτο εξάμηνο στην ιστορία της Πειραιώς. Τα συνολικά δάνεια διαμορφώθηκαν στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση στο εξάμηνο ανήλθε σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος για το τέλος του έτους αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η συμβολή των προμηθειών στα καθαρά έσοδα ανήλθε στο 24%, ποσοστό που διατηρείται σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Η Τράπεζα προχωρά σε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ μέσω επαναγοράς μετοχών, επιπλέον του μερίσματος 400 εκατομμυρίων ευρώ που διανεμήθηκε τον Ιούνιο.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Τράπεζας. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγή προμηθειών και τη λειτουργική αποδοτικότητα.