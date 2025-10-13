Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές στην καταβολή του ενοικίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή όλων των ενοικίων.

Με τη νέα ρύθμιση, η υποχρέωση που ίσχυε ήδη για επαγγελματικά μισθώματα επεκτείνεται πλέον και στις μισθώσεις κατοικιών, καθιστώντας υποχρεωτική την πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Κυρώσεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η νομοθεσία συνοδεύεται από σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Για τους ιδιοκτήτες (εκμισθωτές):

Αν τα ενοίκια δεν καταβάλλονται τραπεζικά, χάνουν τη νόμιμη έκπτωση 5% που δικαιούνται επί των εισοδημάτων από ακίνητα, λόγω φθορών και αποσβέσεων. Η κύρωση αυτή θεωρείται από πολλούς «άδικη», καθώς τιμωρεί τον ιδιοκτήτη ακόμη κι αν ο ενοικιαστής είναι αυτός που αρνείται να πληρώσει τραπεζικά.

Για τους ενοικιαστές (μισθωτές):

Όσοι δεν καταβάλλουν το ενοίκιο μέσω τράπεζας θα χάνουν το ετήσιο επίδομα ενός ενοικίου που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, καθώς και κάθε άλλο κρατικό ευεργέτημα ή επίδομα που αφορά μισθώσεις κατοικιών.

Η ρύθμιση αυτή συνιστά έμμεση κατάργηση του άρθρου 601 του Αστικού Κώδικα, το οποίο ορίζει ότι «η καταβολή του μισθώματος γίνεται στον τόπο της κατοικίας του εκμισθωτή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά».

Παράλληλα, αναιρεί τους όρους των περισσότερων υφιστάμενων μισθωτηρίων, όπου ρητά αναφέρεται ότι η πληρωμή θα γίνεται στην κατοικία του εκμισθωτή.

Οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ προς ιδιοκτήτες

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο απώλειας της έκπτωσης 5%, εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες προς τους εκμισθωτές για ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς:

Ενημέρωση μισθωτηρίων:

Στα νέα ή ανανεωμένα μισθωτήρια, πρέπει να προστίθεται ρητός όρος ότι:

«Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή (ΙΒΑΝ), εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα. Τυχόν άρνηση του μισθωτή να πληρώσει τραπεζικά θεωρείται μη καταβολή και δίνει δικαίωμα στον εκμισθωτή να ζητήσει την απόδοση του μισθίου».

Τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του εκμισθωτή:

Η πληρωμή πρέπει να γίνεται σε λογαριασμό που ανήκει αποκλειστικά στον εκμισθωτή, όχι σε τρίτους (π.χ. πληρεξουσίους, δικηγόρους ή εταιρείες διαχείρισης).

Δήλωση λογαριασμού στην ΑΑΔΕ:

Ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, μέσω ειδικής διαδικασίας που θα καθοριστεί σύντομα.

Κοινοί λογαριασμοί:

Αν η πληρωμή γίνεται σε κοινό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή πρέπει να είναι πρώτο στους συνδικαιούχους, ώστε να διευκολύνεται η διασταύρωση στοιχείων.

Πολλοί συνεκμισθωτές:

Κάθε εκμισθωτής δηλώνει τον δικό του λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθεται το αντίστοιχο μερίδιο ενοικίου.

Ετήσια τακτοποίηση μισθωμάτων:

Συνιστάται όλα τα ενοίκια του έτους να καταβάλονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου ώστε να αποδεικνύεται πλήρης τραπεζική πληρωμή και να μην χαθεί η έκπτωση 5%.

Προσοχή στο ακατάσχετο:

Το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ ισχύει μόνο για μισθούς και συντάξεις – όχι για έσοδα από ενοίκια. Συνεπώς, τα ενοίκια που κατατίθενται σε λογαριασμό εκμισθωτή δεν προστατεύονται από κατασχέσεις, κάτι που προκαλεί έντονο προβληματισμό.