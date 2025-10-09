Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, καθώς και για πιθανές μελλοντικές εξαγορές στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Η Theon International Plc (THEON), εταιρεία του ομίλου του Κρίστιαν Χατζημηνά, υπέγραψε νέα χρηματοδοτική σύμβαση ύψους 300 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία εννέα κορυφαίων διεθνών και ελληνικών τραπεζών, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοδοτική της βάση.

Η συμφωνία αφορά ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα αύξησης έως τα 400 εκατ. ευρώ, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, καθώς και για πιθανές μελλοντικές εξαγορές στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Η BNP Paribas ενήργησε ως κύριος διαχειριστής έκδοσης και συντονιστής της συναλλαγής, ενώ η Commerzbank ανέλαβε τον ρόλο του πράκτορα της χρηματοδοτικής σύμβασης. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ακόμη οι ING Netherlands, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Optima Bank και AB Bank.

Την Theon εκπροσώπησε νομικά η Norton Rose Fulbright, ενώ η κοινοπραξία των τραπεζών είχε ως νομικό της σύμβουλο την Ashurst.

Ο Δημήτρης Παρθένης, Chief Financial Officer της Theon, δήλωσε:«Είμαστε υπερήφανοι που εξασφαλίσαμε αυτή τη χρηματοδότηση με την υποστήριξη κορυφαίων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στα μελλοντικά σχέδια της Theon. Η συμφωνία αυτή, υπό εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους, ενισχύει την οικονομική μας ευελιξία και μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο οργανικής όσο και μη οργανικής.»

