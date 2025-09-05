Παραμένει υψηλό το εμπορικό έλλειμμα

Το εμπορικό έλλειμμα εξακολουθεί να αποτελεί βαρίδι για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 19,48 δισ. ευρώ, έναντι 19,57 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,5%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εισαγωγών, καθώς οι διεθνείς τιμές στα πετρελαιοειδή κινήθηκαν χαμηλότερα.

Συνολικά, οι εισαγωγές στο επτάμηνο ανήλθαν σε 47,95 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 3,4% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές, αντίθετα, υποχώρησαν σε 28,47 δισ. ευρώ, σημειώνοντας κάμψη 5,3%. Ωστόσο, χωρίς την επίδραση των πετρελαιοειδών, η εικόνα διαφοροποιείται: οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,2%, με αποτέλεσμα το έλλειμμα σε αυτήν την κατηγορία να διευρυνθεί κατά 3,3%.

Η τάση αυτή δείχνει ότι οι χαμηλότερες ενεργειακές τιμές συγκράτησαν το συνολικό έλλειμμα, αλλά η εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές παραμένει έντονη. Παράλληλα, η θετική πορεία των εξαγωγών εκτός πετρελαιοειδών, αν και ενθαρρυντική, δεν στάθηκε ικανή να μεταβάλει ουσιαστικά την ισορροπία.

Τον Ιούλιο του 2025 οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 4,36 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 7,3% από τα 4,7 δισ. ευρώ του ίδιου μήνα πέρυσι. Εξαιρουμένων των καυσίμων, σημείωσαν μικρή αύξηση 1,5%, στοιχείο που καταδεικνύει ότι τομείς όπως η βιομηχανία και τα τρόφιμα διατηρούν δυναμική. Στο μέτωπο των εισαγωγών καταγράφηκε πτώση 3,1%, με το συνολικό τους ύψος να ανέρχεται σε 7,28 δισ. ευρώ. Παρά τη μείωση, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε, φθάνοντας τα 2,92 δισ. ευρώ, κατά 4% υψηλότερο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.