Οικονομία

Χιλιάδες πολίτες καταγγέλλουν παραβάσεις μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καταγράφει καθημερινά περισσότερες από 100 καταγγελίες.

Σχεδόν 25.000 πολίτες υπέβαλαν από τις αρχές του έτους έως τα τέλη Αυγούστου καταγγελίες για φοροδιαφυγή, τελωνειακές παραβάσεις και περιστατικά διαφθοράς δημοσίων υπαλλήλων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της φορολογικής διοίκησης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καταγράφει καθημερινά περισσότερες από 100 καταγγελίες που σχετίζονται με φορολογικές παραβάσεις και αποδείξεις. Τα δημόσια έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η ανοδική πορεία συνεχίζεται και φέτος.

Από την αρχή του έτους έως τα τέλη Αυγούστου κατατέθηκαν 11.000 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις, εκ των οποίων περίπου 1.300 επώνυμες, 165 για τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο και 1.835 για περιστατικά διαφθοράς.

Η εφορία στέλνει εκκαθαριστικά σε όσους «ξέχασαν» να υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Οικονομία

Όλες οι αναφορές που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών» διαβιβάζονται αυτόματα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.
Από την 1η Νοεμβρίου 2023 τέθηκε σε λειτουργία η ανανεωμένη πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν περιπτώσεις φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, αλλά και φαινόμενα διαφθοράς υπαλλήλων. Η υποβολή γίνεται είτε επώνυμα με χρήση των κωδικών Taxisnet είτε ανώνυμα, ενώ το σύστημα καθοδηγεί βήμα προς βήμα τον χρήστη στην καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων.

Για την καταγγελία φορολογικών ή τελωνειακών παραβάσεων, ο πολίτης καλείται να συμπληρώσει το περιεχόμενο, τον τρόπο διαπίστωσης και τον χρονικό προσδιορισμό του περιστατικού, καθώς και τα στοιχεία του καταγγελλόμενου προσώπου, επιχείρησης ή τοποθεσίας.

Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά υπάλληλο ή υπηρεσία της ΑΑΔΕ, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατηγορία «Διαφθορά – Παραβιάσεις Ακεραιότητας» και να καταχωρίσουν τα σχετικά στοιχεία, ενώ η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις όπου ο καταγγέλλων ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης. Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης την καταγγελία διαδικτυακών επιχειρήσεων, με την καταχώριση του σχετικού url.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς καταχώρισης μαζί με αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα υποβολής. Όλες οι καταγγελίες διαβιβάζονται αυτόματα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης

