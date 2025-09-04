Στην Ελλάδα η Κομισιόν για τις αναθεωρήσεις των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τα ορόσημα πρόκειται να επαναδιατυπωθούν ή να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις όπου δεν θεωρείται εφικτή η υλοποίησή τους.

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρεθεί στην Αθήνα στα τέλη Σεπτεμβρίου για συζητήσεις σχετικά με τις αναθεωρήσεις των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Τα ορόσημα, που περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, πρόκειται να επαναδιατυπωθούν ή να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις όπου δεν θεωρείται εφικτή η υλοποίησή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, μετά και την παράταση ενός μήνα που δόθηκε. Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη με πρωτοβουλία της Κομισιόν, η οποία θα παρουσιάσει και δικές της προτάσεις.

Στην Ελλάδα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία του 7ου αιτήματος εκταμίευσης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τον Νοέμβριο. Εκκρεμεί, ωστόσο, το αίτημα για τα δάνεια του 6ου αιτήματος ύψους 1,8 δισ. ευρώ, που θα έπρεπε να έχει συνοδεύσει το αίτημα επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, το οποίο υποβλήθηκε τον Ιούλιο. Για την έγκριση των δανείων απαιτείται η συμβασιοποίηση ποσού 9 δισ. ευρώ, όρος που δεν έχει ακόμη καλυφθεί.

Η πορεία των δανείων εμφανίζεται βραδύτερη, καθώς για να εγκριθεί νέα δόση πρέπει το 20% του χαρτοφυλακίου να αφορά ψηφιακές επενδύσεις. Το 7ο αίτημα υπολογίζεται στα 3,5 δισ. ευρώ, με 1,7 δισ. σε επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. σε δάνεια, αν και η συμμετοχή των δανείων εξαρτάται από την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ελληνικού σχεδίου ανέρχεται σε 36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18,2 δισ. είναι επιχορηγήσεις. Για το 2026 έχει ήδη σχεδιαστεί το 8ο αίτημα, που θα υποβληθεί τον Μάιο και περιλαμβάνει 29 ορόσημα για επιχορηγήσεις και ένα για δάνεια, καθώς και το 9ο και τελευταίο, που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο και αφορά 130 ορόσημα για επιχορηγήσεις και έξι για δάνεια.

Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 21,3 δισ. ευρώ, ποσοστό 59% του συνολικού προϋπολογισμού, εκ των οποίων 9,94 δισ. σε επιχορηγήσεις και 11,4 δισ. σε δάνεια. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην όγδοη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών ως προς το ποσοστό εκταμιεύσεων.