ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά σήμερα η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού τουρισμού

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά σήμερα η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού τουρισμού
Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ και μέχρι εξαντλήσεως των δελτίων.

Σήμερα Πέμπτη στις 12:00, αρχίζει από τον ΟΠΕΚΑ η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού – εκδρομών και θεάτρου.

Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ και μέχρι εξαντλήσεως των δελτίων.

Δικαιούχοι στην αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού – εκδρομών και θεάτρου είναι:

  • Όλοι όσοι κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και τις 30/8/2025
  • Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα και δεν κληρώθηκαν

Οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ό,τι για τα προγράμματα Κοινωνικού–Ιαματικού τουρισμού και Εκδρομικού τουρισμού απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν:

α) η σειρά προτίμησης και

β) η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής

Ενδεικτικά:

Σε περίπτωση που δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του Κοινωνικού τουρισμού, αλλά κληρώθηκε στο πρόγραμμα του Εκδρομικού τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει το δελτίο του μέχρι και τις 30/8/2025, επιτρέπεται να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα του Κοινωνικού τουρισμού.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του Ιαματικού τουρισμού και δεν κληρώθηκε σε κανένα τουριστικό πρόγραμμα ή κληρώθηκε στο πρόγραμμα του Ιαματικού ή Κοινωνικού ή Εκδρομικού τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει μέχρι και τις 30/8/2025 το δελτίο του, συμμετέχει με σειρά μόνο στο πρόγραμμα του Ιαματικού τουρισμού.

Αν όμως, κάποιος δικαιούχος δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής ως πρώτη προτίμηση του το Εκδρομικό πρόγραμμα και κληρώθηκε σε αυτό (ανεξαρτήτως αν έχει εκτυπώσει ή όχι το δελτίο του), δεν μπορεί να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας σε κανένα άλλο πρόγραμμα εκτός εκείνου του Εκδρομικού προγράμματος.

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας.

Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και 30/8/2025.

Παραλαβή Δελτίων Κοινωνικού-Ιαματικού Τουρισμού:

Για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τα αδιάθετα δελτία του Κοινωνικού-Ιαματικού τουρισμού πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

1) Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher).

2) Από 4/09/2025 και από τις 12:00 και μετά, καταχώρηση στοιχείων, σχετικών με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του https://opeka.gr/ από τους ίδιους τους δικαιούχους ή μέσω ΚΕΠ.

3) Οι δικαιούχοι πρέπει μετά από την καταχώρηση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ να προσέρχονται στο ΚΕΠ αυθημερόν (μετά από τουλάχιστον 30 λεπτά από την καταχώρηση) για να παραλάβουν τα δελτία τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα ξανά.

Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν δελτία στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο έγινε η κράτηση. Τα δελτία ισχύουν μόνο για τα καταλύματα τα στοιχεία των οποίων είναι προεκτυπωμένα.

Δελτία που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ.

Επίσης, τα δελτία είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση από άλλα πρόσωπα, ακόμη και αν αυτά είναι μέλη της οικογένειας του/της δικαιούχου.

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας.

Συνεπώς μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και 30/8/2025.

Οι κατάλογοι με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για όλα τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://opeka.gr/ (συμβεβλημένες επιχειρήσεις αγροτικής εστίας) και αντίστοιχα (προγράμματα αγροτικής εστίας-πληροφορίες για δικαιούχους)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://opeka.gr/.

