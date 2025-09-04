Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026

Η απόφαση «κλείδωσε» δύο ημέρες πριν από την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η κυβέρνηση προχωρά στην εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026, δίνοντας έμφαση στα μεσαία στρώματα και ιδιαίτερα στις οικογένειες με παιδιά. Η απόφαση «κλείδωσε» δύο ημέρες πριν από την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιούν το πακέτο μέτρων που θα ξεπεράσει το 1,7 δισ. ευρώ.

Η νέα κλίμακα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα, με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι «οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις». Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια οικογένειες έχουν παιδιά, με εννέα στις δέκα να διαθέτουν έως δύο τέκνα και περίπου 130.000 να είναι πολύτεκνες.

Οι αλλαγές στο αφορολόγητο αναμένεται να είναι στοχευμένες, καθώς σήμερα περίπου δύο εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται στη ζώνη μηδενικής φορολογικής επιβάρυνσης. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, «με τη μείωση άμεσων φόρων, η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών. Είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής».

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα διαπιστώσουν από τον Ιανουάριο μείωση της παρακράτησης φόρου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το καθαρό εισόδημά τους. Σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί ένα απτό όφελος, ώστε να μένουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη των φορολογουμένων.