Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026

Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026 Φωτογραφία: Eurokinissi
Η απόφαση «κλείδωσε» δύο ημέρες πριν από την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η κυβέρνηση προχωρά στην εισαγωγή νέας φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026, δίνοντας έμφαση στα μεσαία στρώματα και ιδιαίτερα στις οικογένειες με παιδιά. Η απόφαση «κλείδωσε» δύο ημέρες πριν από την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιούν το πακέτο μέτρων που θα ξεπεράσει το 1,7 δισ. ευρώ.

Η νέα κλίμακα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα, με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι «οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις». Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια οικογένειες έχουν παιδιά, με εννέα στις δέκα να διαθέτουν έως δύο τέκνα και περίπου 130.000 να είναι πολύτεκνες.

Οι αλλαγές στο αφορολόγητο αναμένεται να είναι στοχευμένες, καθώς σήμερα περίπου δύο εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται στη ζώνη μηδενικής φορολογικής επιβάρυνσης. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, «με τη μείωση άμεσων φόρων, η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών. Είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά σήμερα η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού τουρισμού

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά σήμερα η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού τουρισμού

Οικονομία

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα διαπιστώσουν από τον Ιανουάριο μείωση της παρακράτησης φόρου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το καθαρό εισόδημά τους. Σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί ένα απτό όφελος, ώστε να μένουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη των φορολογουμένων.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Μεταφορές IRIS: Τι ισχύει με πληρωμές μεταξύ φίλων σε ταβέρνες και ποτά - Πότε έρχεται η εφορία

Μεταφορές IRIS: Τι ισχύει με πληρωμές μεταξύ φίλων σε ταβέρνες και ποτά - Πότε έρχεται η εφορία

Οικονομία
Πότε η κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό χτυπάει «καμπανάκι» στην εφορία

Πότε η κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό χτυπάει «καμπανάκι» στην εφορία

Οικονομία
Οι εκπλήξεις της εφορίας για όσους διατηρούν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Οι εκπλήξεις της εφορίας για όσους διατηρούν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Οικονομία
Φορολογικές κλίμακες: Προς μετακίνηση κατά 5.000 ευρώ - Πώς θα διαμορφωθούν

Φορολογικές κλίμακες: Προς μετακίνηση κατά 5.000 ευρώ - Πώς θα διαμορφωθούν

Οικονομία

NETWORK

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

healthstat.gr
Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

ienergeia.gr
WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

ienergeia.gr
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

healthstat.gr
Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

healthstat.gr
Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

ienergeia.gr
Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

ienergeia.gr