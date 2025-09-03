Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Στο κέντρο της Αθήνας, πατάρι καταστήματος σε στοά έχει διαμορφωθεί σε μικρό διαμέρισμα με μπάνιο και το ζητούμενο ενοίκιο ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Η σημερινή εικόνα της αγοράς ενοικίων στην Αττική αποτυπώνεται μέσα από πλήθος αγγελιών που αναδεικνύουν την πίεση που ασκεί η περιορισμένη προσφορά κατοικιών σε συνδυασμό με τη σταθερά υψηλή ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι οι τιμές να κινούνται σε επίπεδα που συχνά ξεπερνούν τον μέσο όρο της αγοράς, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κατάστασης του ακινήτου.

Στο κέντρο της Αθήνας, πατάρι καταστήματος σε στοά έχει διαμορφωθεί σε μικρό διαμέρισμα με μπάνιο και ζητούμενο μίσθωμα 350 ευρώ. Η ιδιαιτερότητα του χώρου - με περιορισμένο φωτισμό και θέα προς τη στοά -δεν εμπόδισε τον ιδιοκτήτη να το διαθέσει στην αγορά.

Στην περιοχή Ζωγράφου, διαμέρισμα 57 τ.μ. προσφέρεται προς 830 ευρώ τον μήνα, ή περίπου 15 ευρώ/τ.μ., με την αγγελία να εστιάζει στην εγγύτητα με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στη θέα προς τον Υμηττό.

Στο Νέο Ψυχικό, διαμέρισμα 34 τ.μ. προσφέρεται με μηνιαίο μίσθωμα 600 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 18 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης στην ευρύτερη περιοχή κυμαίνεται κοντά στα 11 ευρώ/τ.μ., γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη απόκλιση.

Στο Παγκράτι, διαμέρισμα 85 τ.μ. τρίτου ορόφου, ανακαινισμένο, εκμισθώνεται προς 1.300 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 15 ευρώ/τ.μ., όταν η μέση τιμή ενοικίασης στο κέντρο της Αθήνας παραμένει γύρω στα 11 ευρώ/τ.μ.

Στην Κυψέλη, διαμέρισμα 55 τ.μ. διατίθεται προς 1.000 ευρώ μηνιαίως, με την τιμή να περιλαμβάνει λογαριασμούς ρεύματος, νερού και διαδικτύου.

Παρόμοιο παράδειγμα εντοπίζεται στην Καισαριανή, όπου για διαμέρισμα 46 τ.μ. ζητούνται 900 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ ανά τ.μ., χωρίς να αναφέρεται αν στο κόστος περιλαμβάνονται έξοδα κοινής ωφέλειας.

Η διατήρηση τιμών που παραπέμπουν περισσότερο σε συνθήκες βραχυχρόνιας μίσθωσης δυσχεραίνει την πρόσβαση των μισθωτών σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγη. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει μόνο μεμονωμένους ενοικιαστές, αλλά έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιλογή και εγκατάσταση μιας οικογένειας σε σταθερή κατοικία.