Λιανεμπόριο: Χιλιάδες μικρομεσαίες στο όριο της επιβίωσης – Τι δείχνει έρευνα της ΕΣΕΕ

Λιανεμπόριο: Χιλιάδες μικρομεσαίες στο όριο της επιβίωσης – Τι δείχνει έρευνα της ΕΣΕΕ
Η εικόνα καθίσταται ακόμη πιο δυσμενής αν ληφθεί υπόψη ότι, παρά την αύξηση 11% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Η ελληνική αγορά λιανικού εμπορίου κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οριακή αύξηση τζίρου, η οποία ανήλθε σε μόλις 171,1 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να φθάνει τα 12,46 δισ. ευρώ, από 12,29 δισ. πέρυσι.

Ωστόσο, η ενίσχυση των πωλήσεων κατά 1,4% υστερεί σε σχέση με τον πληθωρισμό (+2,5%), γεγονός που συνεπάγεται πραγματική μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 0,3% σε σταθερές τιμές, σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, «λίγες δεκάδες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις παρουσιάζουν αξιοσημείωτη άνοδο κύκλου εργασιών, την ώρα που χιλιάδες μικρομεσαίες βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης». Τα στοιχεία καταγράφουν έντονη διαφοροποίηση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης: οι μεγάλες εταιρείες είδαν αύξηση 7,3% ακόμη και αφαιρώντας τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, ενώ οι μικρομεσαίες εμφάνισαν μείωση 1%. Στις επιμέρους κατηγορίες, οι μεσαίες επιχειρήσεις έμειναν στάσιμες (+0,3%), οι μικρές υποχώρησαν σημαντικά (-5,6%) και οι πολύ μικρές κατέγραψαν πτώση 2,3%, δείχνοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από τις μικρές.

Η εικόνα καθίσταται ακόμη πιο δυσμενής αν ληφθεί υπόψη ότι, παρά την αύξηση 11% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, η τόνωση του τουρισμού δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει τις πιέσεις από τη χαμηλότερη εγχώρια ζήτηση. Οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε προϊόντα υπαίθριων αγορών και μεταχειρισμένα είδη, ένδειξη της στενότητας στην αγορά.

Στις επιμέρους κατηγορίες λιανικού εμπορίου ξεχώρισαν οι αυξήσεις σε φαρμακευτικά είδη (+91,4 εκατ. ευρώ ή 3,8%), καλλυντικά (+46,3 εκατ. ευρώ ή 7,9%), παιχνίδια (+45,5 εκατ. ευρώ ή 8,9%), ηλεκτρονικούς υπολογιστές (+42,8 εκατ. ευρώ ή 8,2%) και είδη οικιακής χρήσης (+41,4 εκατ. ευρώ ή 8,1%). Στον αντίποδα, καταγράφηκε πτώση στις πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (-14%), χαλιών (-8,2%) και υποδημάτων (-6,5%). Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η άνοδος των μεταχειρισμένων ειδών (+33,8%).

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων (+3,5%), Κρήτης (+2,9%) και Αττικής (+2,7%) σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ το Νότιο Αιγαίο (-3,5%) και η Θεσσαλία (-3,4%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Παράλληλα, σε σύγκριση με το β΄ εξάμηνο του 2024, ο τζίρος υποχώρησε κατά 14% ή 2 δισ. ευρώ, λόγω εποχικότητας αλλά και του δυσμενούς διεθνούς περιβάλλοντος.

Ο κ. Καφούνης τόνισε ότι η μελέτη του Ινστιτούτου καταγράφει για πρώτη φορά με σαφήνεια την πραγματική εικόνα του λιανικού εμπορίου: «Η οριακή αύξηση του τζίρου στην πραγματικότητα εξανεμίζεται από τον πληθωρισμό και συνιστά τη χαμηλότερη επίδοση πενταετίας. Το ανησυχητικό είναι ότι η ανάπτυξη ευνοεί λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι χιλιάδες μικρομεσαίες βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Μόνο με στοχευμένα μέτρα, όπως αυτά που προτείνει η ΕΣΕΕ, μπορούν να πάρουν ανάσα οι εμπορικές επιχειρήσεις που σήμερα αγωνιούν».

