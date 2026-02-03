Κατάφεραν το αδύνατο: με λιγοστές προμήθειες, παρέμειναν ζωντανοί υπό αντίξοες συνθήκες.

Το 1630, οκτώ Άγγλοι αποχωρίστηκαν από την αποστολή τους και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στη Σπιτσβέργη, στον Ευρωπαϊκό Αρκτικό Κύκλο βόρεια της Σκανδιναβίας. Έπρεπε να περάσουν τον χειμώνα χωρίς πλοίο, χωρίς εξοπλισμό πλοήγησης και με περιορισμένες προμήθειες. Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν, έστω και τυχαία, την πρώτη επιτυχημένη χειμερινή παραμονή στη Σπιτσβέργη.

Ένας από τους άνδρες, ο Έντουαρντ Πελάμ, έγραψε αργότερα ότι οι προηγούμενες δοκιμασίες του διάσημου εξερευνητή Βίλεμ Μπαρέντς και της ομάδας του στη Νόβαγια Ζέμλια, όπου ο Ολλανδός θαλασσοπόρος έχασε τη ζωή του, δεν συγκρίνονταν με τις δικές τους –λιγότερο γνωστές– δυσκολίες. «Αν η σωτηρία των Ολλανδών θεωρήθηκε θαύμα», έγραψε, «η δική μας είναι κάτι λιγότερο από θαύμα».

Την 1η Μαΐου 1630, το πλοίο Salutation απέπλευσε από την Αγγλία με προορισμό τον Αρκτικό Κύκλο. Το καλοκαίρι, η ιδιοκτήτρια εταιρεία έστελνε πλοία βόρεια για φαλαινοθηρία, εμπόριο με τη Ρωσία και απόπειρες διείσδυσης στη Βορειοδυτική Διώρυγα.

Τα τρία πλοία, υπό την ηγεσία του καπετάνιου Ουίλιαμ Γκούντλαντ του Salutation, έφτασαν στον Αρκτικό Κύκλο τον Ιούνιο. Ο Γκούντλαντ ήταν ένας σκληρός, έμπειρος καπετάνιος που υπηρετούσε ως ναύαρχος του στόλου φαλαινοθηρίας της εταιρείας από το 1620. Η καριέρα του ήταν γεμάτη ιστορίες. Ο ίδιος του ο αδελφός είχε χάσει τη ζωή του σε μία από τις αποστολές, καθώς μπλέχτηκε σε σχοινί και τραβήχτηκε από μια φάλαινα. Πολλές φορές είχε ηγηθεί βίαιων συγκρούσεων με ανταγωνιστές φαλαινοθηρικών για να υπερασπιστεί το βασιλικό μονοπώλιο της εταιρείας στην περιοχή.

Ο Γκούντλαντ χώρισε τα πλοία του όταν έφτασαν στο Prince Charles Foreland στη Σπιτσβέργη, με το Salutation να παραμένει εκεί. Στις 8 Αυγούστου, αποφάσισε να κατευθυνθεί προς το φαλαινοθηρικό καταφύγιο Green Harbor. Αντίθετοι άνεμοι όμως εμπόδισαν να κατευθυνθεί νότια. Ο Γκούντλαντ αποφάσισε να αξιοποιήσει τη θέση του. Υπήρχε ένας λόφος λίγο πιο μέσα, περίπου 20 χιλιόμετρα από τη θέση τους, ο οποίος ήταν γνωστό ότι ήταν γεμάτος από τάρανδους.

Επέλεξε οκτώ άνδρες για την αποστολή, οι οποίοι μπήκαν σε μια μικρή βάρκα για ένα σύντομο ταξίδι. Δεν είχε ιδέα ότι θα επέστρεφε στην Αγγλία χωρίς αυτούς.

Ένας από τους άνδρες ήταν ο Έντουαρντ Πελάμ, βοηθός πυροβολητή. Οι σύντροφοί του ήταν ο άμεσος προϊστάμενός του, ο Ουίλιαμ Φέικλι, ο Χένι Μπετ, ο Τόμας Άιερς, οι ναύτες Τζον Γουάις και Ρόμπερτ Γκούντφελοου και δύο άνδρες ξηράς, ο Ρίτσαρντ Κέλετ και ο Τζον Ντόους.

Πίστευαν ότι θα λείψουν μόνο μερικές ημέρες, οπότε είχαν λίγες προμήθειες μαζί τους. Η βάρκα ήταν φορτωμένη με δύο λόγχες φαλαινοθηρίας, ένα κιβώτιο πυρός, ένα snaphance (πρόγονο του φλογοβόλου) και δύο κυνηγετικά σκυλιά. Χωρίς κανένα πρόβλημα, η ομάδα έφτασε στη στεριά και πέρασε την ημέρα κυνηγώντας, σκοπεύοντας να ξεκουραστεί τη νύχτα και να επιστρέψει μετά στο πλοίο.

Όμως, ο καιρός άλλαξε. Όταν ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι οι άνεμοι είχαν οδηγήσει τη βάρκα τους μακριά στη θάλασσα. Χωρίς τρόπο να πλοηγηθούν ή να επικοινωνήσουν, αποφάσισαν ότι η ασφαλέστερη επιλογή ήταν να κατευθυνθούν προς το Green Harbor, ελπίζοντας ότι ο καπετάνιος Γκούντλαντ θα τους περίμενε. Όταν όμως έφτασαν, το πλοίο είχε αποχωρήσει.

Εγκαταλελειμμένοι στον Αρκτικό Κύκλο

Η κατάσταση σοβάρεψε. Ολόκληρος ο στόλος επρόκειτο να επιστρέψει στην Αγγλία στις 20 Αυγούστου, αφήνοντάς τους μόνο τρεις ημέρες για να βρουν το πλοίο. Το ραντεβού τους στο Bell Harbor ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία. Έπρεπε να κινηθούν γρήγορα. Σε μια απελπισμένη κίνηση, πέταξαν όλο το κρέας που είχαν αποθηκεύσει, για να ελαφρύνουν τη βάρκα.

Εκείνη την ημέρα έφτασαν στο σημείο Low-Nesse, όπου η ομίχλη τους ανάγκασε να σταματήσουν. Την επόμενη μέρα συνέχισαν, καλύπτοντας γρήγορα την απόσταση προς το Bell Point. Όμως, το έχασαν στην ομίχλη, προχωρώντας πολύ πιο πέρα. Ο Πελάμ και κάποιοι άλλοι άρχισαν να ανησυχούν, είχαν κουραστεί.

Μόνο ένας από αυτούς είχε ξαναπάει στη Σπιτσβέργη, ο Φέικλι. Επιμένοντας, τους ώθησε ακόμα πιο νότια. Τελικά, ο Πελάμ χρειάστηκε να του πάρει με το ζόρι το κουπί από το χέρι για να πάρουν τη σωστή κατεύθυνση. Έφτασαν στο Bell Sound, αλλά πολύ αργά. Ήταν 21 Αυγούστου και ο στόλος είχε φύγει.

Απελπισία

Η ομάδα επισκεπτόταν την περιοχή τακτικά, αλλά μόνο το καλοκαίρι. Κανείς δεν θα φανταζόταν να περάσει τον χειμώνα στον Αρκτικό Κύκλο. Οι εξερευνητές που παγιδεύονταν, όπως ο Χιου Γουίλοουμπι και ο Μπαρέντς, υπέφεραν και συχνά πέθαιναν. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο στόλος υπό τον Γκούντλαντ άφηνε ανθρώπους πίσω. Ο Πελάμ θυμόταν ότι άλλοι εννέα είχαν επιχειρήσει να περάσουν τον χειμώνα στη Σπιτσβέργη και είχαν πεθάνει όλοι.

Δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να προετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούσαν. Κατευθύνθηκαν προς το Green Harbor, όπου υπήρχαν περισσότεροι τάρανδοι, κυνηγώντας και αποθηκεύοντας ό,τι κρέας μπορούσαν.

Ο χειμώνας όμως πλησίαζε. Μια καταιγίδα αναποδογύρισε τη βάρκα, ρίχνοντας ξανά τις προμήθειες στη θάλασσα, και σύντομα ο πάγος εμπόδισε τις μετακινήσεις.

Χρησιμοποίησαν τη βάρκα και τα διαθέσιμα υλικά για να φτιάξουν καταφύγιο.

Κρύο, σκοτάδι και πείνα

Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, η θάλασσα είχε παγώσει, ο ήλιος είχε σχεδόν εξαφανιστεί, και οι άνδρες ζούσαν με περιορισμένες μερίδες φαγητού. Συμφώνησαν να τρώνε μόνο ένα γεύμα την ημέρα και να μένουν νηστικοί Τετάρτες και Παρασκευές.

Καθώς οι μήνες περνούσαν, πρόσθεσαν άλλες δύο ημέρες αφαγίας. Το σκοτάδι και το κρύο ήταν δυσβάσταχτα.

Συγκρούσεις με αρκούδες

Τον Ιανουάριο, ο ήλιος επέστρεψε, αλλά οι προμήθειες ήταν λιγοστές και έπρεπε να βρουν τροφή. Οι πολικές αρκούδες αποτελούσαν πρόκληση και λύση: ήταν πιθανή τροφή αλλά και απειλή. Σκότωσαν αρκετές για τροφή και απέτρεψαν τις υπόλοιπες.

Άνοιξη και διάσωση

Οι άνδρες άρχισαν να συνειδητοποιούν, καθώς οι ημέρες γίνονταν μεγαλύτερες και πουλιά, αλεπούδες και ελάφια επέστρεφαν, ότι η άνοιξη πλησίαζε. Το αδύνατο είχε συμβεί: είχαν επιβιώσει τον χειμώνα με πολύ χειρότερες προμήθειες.

Στις 25 Μαΐου, δύο πλοία από το λιμάνι του Hull έφτασαν, διασώζοντάς τους. Ο καπετάνιος Γκούντλαντ ήρθε λίγες μέρες αργότερα, ανακουφισμένος που οι άνδρες του ζούσαν. Ο Πελάμ και οι σύντροφοί του απόλαυσαν τη φροντίδα και τις προμήθειες.

Πηγή: explorersweb.com