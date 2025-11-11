Τα προϊόντα των κινεζικών κολοσσών δεν υπονομεύουν απλά τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής, αλλά στραγγαλίζουν το εγχώριο λανεμπόριο κι έχουν «αρνητικό περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα».

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση θα συζητήσει αυτή την εβδομάδα την επιβολή φόρου ύψους 2 ευρώ στις εισαγωγές ειδών fast fashion, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος - τη στιγμή που αντίστοιχο μέτρο σε επίπεδο ΕΕ φαίνεται να καθυστερεί έως το 2028.

Παράλληλα, εξετάζεται και πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση ύψους 5 ευρώ για τις αλυδίδες λιανικής χαμηλού κόστου, η οποία ενδέχεται να αυξηθεί στα 10 ευρώ ανά δέμα έως το 2030.

Ο προτεινόμενος φόρος στοχεύει κυρίως στους κινεζικούς κολοσσούς ηλεκτρονικού εμπορίου Shein και Temu, που έχουν κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά με εξαιρετικά φθηνά προϊόντα, πλήττοντας την τοπική παραγωγή και εγείροντας ανησυχίες για τα απόβλητα που παράγονται, λόγω της χαμηλής ποιότητας και της μικρής διάρκειας ζωής των προϊόντων τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2024 εισήλθαν στην ΕΕ περίπου 4,6 δισεκατομμύρια αποστολές χαμηλής αξίας - δηλαδή εμπορεύματα αξίας κάτω των 150 ευρώ - ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 12 εκατομμύρια δέματα ημερησίως.

Σύμφωνα με την ίδια, τα προϊόντα αυτά όχι μόνο υπονομεύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής και συχνά περιλαμβάνουν απομιμήσεις, αλλά έχουν και «αρνητικό περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αρχική επιβάρυνση των 2 ευρώ αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία τη Δευτέρα, ενώ η γαλλική κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα αποφέρει έως και 500 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Ο νόμος που θεσπίζει τον φόρο των 2 ευρώ έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία και αναμένει την τελική έγκριση της Εθνοσυνέλευσης.

Σε ομιλία της στις 29 Απριλίου, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου, η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μονσαλέν τόνισε ότι η πρόταση αυτή «προετοιμάζει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ το 2028» και αποσκοπεί «στην ταχεία εφαρμογή ενός μηχανισμού διοικητικής χρέωσης για κάθε μικρό δέμα που εισέρχεται στην Ευρώπη».

«Δεν πρόκειται για φόρο στους καταναλωτές», υπογράμμισε. «Είναι ένας τρόπος να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους όσοι σήμερα επωφελούνται από ένα σύστημα χωρίς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους».

Πηγή: Euronews