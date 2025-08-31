Επίδομα 100 ευρώ: Η ώρα της πληρωμής, πότε καταβάλλεται

«Εντοπίσαμε την αναγκαιότητα, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα και δρομολογούμε νέες δράσεις» τόνισε σε δηλώσεις της η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ξεκινούν αύριο οι πληρωμές για το επίδομα 100 ευρώ στους 80.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους για την επιμόρφωση στη «Συμπερίληψη».

«Τη Δευτέρα ξεκινά η καταβολή της αποζημίωσης των 100 ευρώ στους λογαριασμούς των 80.000 υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, που ολοκλήρωσαν, με επιτυχία, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στην ERTNEWS.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι η πρωτοβουλία του ΥΚΟΙΣΟ αγκαλιάστηκε, αμέσως, από τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζόμενους. «Η επιμόρφωση για την κατάργηση των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον παραμένει πρωταρχικός στόχος», σημείωσε χαρακτηριστικά η υπουργός προσθέτοντας ότι «εντοπίσαμε την αναγκαιότητα, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα και δρομολογούμε νέες δράσεις για να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα διαφορετικότητας».

«Το ποσό των 100 ευρώ ήταν μία συμβολική κίνηση, που αναδεικνύει, κυρίως, την ανεκτίμητη αξία της συμμετοχής στην καλλιέργεια και διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας», υπογράμμισε η υπουργός.

Τα χρήματα που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι το επίδομα 100 ευρώ δεν θα πληρωθεί από τη ΔΥΠΑ, αλλά θα καταβληθεί με απευθείας κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων από την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.