Η συνεργασία της Metlen με την Bulgargaz συγκαταλέγεται στις πιο σταθερές διασυνοριακές ενεργειακές σχέσεις στα Βαλκάνια.

Ένα ακόμη φορτίο αμερικανικού LNG, το δεύτερο κατά σειρά μετά από εκείνο του Δεκεμβρίου, αναμένεται να φτάσει στην Αλεξανδρούπολη για λογαριασμό της Metlen, επιβεβαιώνοντας τον αυξανόμενο ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το φορτίο, δυναμικότητας 1 TWh, προορίζεται για τη βουλγαρική αγορά και θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του FSRU Αλεξανδρούπολης στις 11 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Βουλγαρίας, Bulgargaz.

Η συγκεκριμένη παράδοση ενισχύει εμπράκτως τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και αναδεικνύει τη Metlen σε βασικό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Η συνεργασία της εταιρείας με την Bulgargaz συγκαταλέγεται στις πιο σταθερές διασυνοριακές ενεργειακές σχέσεις στα Βαλκάνια, με αφετηρία το 2018, όταν πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά ροές φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, ανοίγοντας έναν νέο ενεργειακό διάδρομο.

Έκτοτε, η Metlen έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό προμηθευτή LNG, φυσικού αερίου και ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών για τη βουλγαρική αγορά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας. Αξιοποιώντας τη διεθνή της παρουσία στην αγορά LNG από το 2010, το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και την τεχνογνωσία της στη διαχείριση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας, προσφέρει ανταγωνιστικούς όρους προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Η Metlen διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 35% της συνολικής ζήτησης σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ενώ καλύπτει σχεδόν το 50% των συνολικών εισαγωγών LNG της Ελλάδας μέσω της Ρεβυθούσας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται δυναμικά και σε αγορές της Βορειοδυτικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της λεκάνης του Ατλαντικού.