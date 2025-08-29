Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Την Δευτέρα θα πληρωθεί το επίδομα 100 ευρώ σε 80.000 εργαζομένους όπως αποκάλυψε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε ότι το επίδομα 100 ευρώ θα καταβληθεί τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής (29/8), διευκρίνισε ότι η πληρωμή αφορά περίπου 80.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, παρακολούθησαν το τρίωρο σεμινάριο για θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων στην εργασία και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σχετικό τεστ αξιολόγησης.

Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε το ποσό αυτό ως μια μικρή «επιβράβευση» για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Όπως τόνισε, η εντολή πληρωμής θα δοθεί εντός της ημέρας, ενώ ανέφερε πως η πληρωμή θα γίνει την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τον φορέα καταβολής, ξεκαθαρίστηκε ότι το επίδομα δεν θα δοθεί από τη ΔΥΠΑ, αλλά θα κατατεθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το ποσό είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ θα είναι άμεσα διαθέσιμο μέσω ΑΤΜ.