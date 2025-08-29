Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο

Μειώσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος αναμένονται τον Σεπτέμβριο.

Από τον Σεπτέμβριο αναμένονται μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η πτώση στη χονδρική τιμή οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος προμήθειας για τους παρόχους. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 26% χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο και 41% χαμηλότερα σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Τον Αύγουστο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 52,2% της ζήτησης, ενώ για δέκα ημέρες οι τιμές ήταν αρνητικές, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να καταβάλλουν χρήματα για να διοχετεύσουν το ρεύμα στο χρηματιστήριο.

Στα τιμολόγια, παραμένει σε ισχύ το πλαφόν των 500 kWh για την πρώτη κλίμακα κατανάλωσης στα πράσινα συμβόλαια. Σήμερα, περίπου 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν επιλέξει το πράσινο τιμολόγιο, τα κίτρινα καλύπτουν το 14% των καταναλωτών, ενώ τα σταθερά μπλε ξεπερνούν το 22%. Από το φθινόπωρο θα είναι διαθέσιμη και νέα κατηγορία, τα κόκκινα τιμολόγια, διάρκειας ενός έτους, με σταθερό λογαριασμό κάθε μήνα για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης και εκκαθάριση στο τέλος της περιόδου ή ανά εξάμηνο.

Η Protergia ανακοίνωσε ήδη νέες χρεώσεις για τον Σεπτέμβριο. Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα, 11,2% χαμηλότερα από τον Αύγουστο, ενώ τα κίτρινα τιμολόγια φθηναίνουν έως και 18%. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το πακέτο «Protergia Picasso Small 1», το οποίο καλύπτει το ενεργειακό κόστος φοιτητικού σπιτιού με πάγιο 29,99 ευρώ τον μήνα και δύο μήνες δωρεάν.