Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο

Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο
Μειώσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος αναμένονται τον Σεπτέμβριο.

Από τον Σεπτέμβριο αναμένονται μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η πτώση στη χονδρική τιμή οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος προμήθειας για τους παρόχους. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 26% χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο και 41% χαμηλότερα σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Τον Αύγουστο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 52,2% της ζήτησης, ενώ για δέκα ημέρες οι τιμές ήταν αρνητικές, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να καταβάλλουν χρήματα για να διοχετεύσουν το ρεύμα στο χρηματιστήριο.

Στα τιμολόγια, παραμένει σε ισχύ το πλαφόν των 500 kWh για την πρώτη κλίμακα κατανάλωσης στα πράσινα συμβόλαια. Σήμερα, περίπου 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν επιλέξει το πράσινο τιμολόγιο, τα κίτρινα καλύπτουν το 14% των καταναλωτών, ενώ τα σταθερά μπλε ξεπερνούν το 22%. Από το φθινόπωρο θα είναι διαθέσιμη και νέα κατηγορία, τα κόκκινα τιμολόγια, διάρκειας ενός έτους, με σταθερό λογαριασμό κάθε μήνα για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης και εκκαθάριση στο τέλος της περιόδου ή ανά εξάμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Οικονομία
2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Μια ματιά στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Β’ Μέρος)

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Μια ματιά στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Β’ Μέρος)

Οικονομία

Η Protergia ανακοίνωσε ήδη νέες χρεώσεις για τον Σεπτέμβριο. Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα, 11,2% χαμηλότερα από τον Αύγουστο, ενώ τα κίτρινα τιμολόγια φθηναίνουν έως και 18%. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το πακέτο «Protergia Picasso Small 1», το οποίο καλύπτει το ενεργειακό κόστος φοιτητικού σπιτιού με πάγιο 29,99 ευρώ τον μήνα και δύο μήνες δωρεάν.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος: Και ενιαία και κλιμακωτή χρέωση

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος: Και ενιαία και κλιμακωτή χρέωση

Οικονομία
Τι ώρα πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου σήμερα

Τι ώρα πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου σήμερα

Οικονομία
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα

Life
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Οικονομία

NETWORK

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

healthstat.gr
SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

ienergeia.gr
Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

healthstat.gr
3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Τα πιο συχνά σημάδια πρόωρης γήρανσης - Πώς θα προστατεύετε το σώμα σας

Τα πιο συχνά σημάδια πρόωρης γήρανσης - Πώς θα προστατεύετε το σώμα σας

healthstat.gr
Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

ienergeia.gr