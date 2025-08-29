Games
Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κρίσιμα ορόσημα και οι εκκρεμότητες

Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κρίσιμα ορόσημα και οι εκκρεμότητες
Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί 10,18 δισ. ευρώ για έργα συνολικού προϋπολογισμού 25 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της δώδεκα μήνες για να ολοκληρώσει 194 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να εξασφαλίσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων.

Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί 10,18 δισ. ευρώ για έργα συνολικού προϋπολογισμού 25 δισ. ευρώ. Απομένουν 8 δισ. ευρώ προς απορρόφηση έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να ανέλθει στα 16,7 δισ. ευρώ το 2026, εκ των οποίων 7,2 δισ. ευρώ θα διατεθούν για έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα απορροφήσει 21,3 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 59% των συνολικών πόρων του Ταμείου. Με την έγκριση του έκτου αιτήματος το ποσοστό θα ανέλθει στο 65% και το συνολικό ποσό στα 23,4 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 2026, με δύο ακόμη αιτήματα. Το όγδοο προβλέπει την κάλυψη 30 οροσήμων, ενώ το ένατο και τελευταίο αίτημα, έως τις 31 Αυγούστου 2026, θα απαιτεί 136 ορόσημα.

Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται στο δανειακό σκέλος, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις στην υπογραφή νέων συμβάσεων. Το έκτο αίτημα εκταμίευσης που υποβλήθηκε τον Ιούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλάμβανε μόνο επιχορηγήσεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ, χωρίς δάνεια, καθώς δεν είχε επιτευχθεί το ορόσημο των 9 δισ. ευρώ σε συμβασιοποιημένα δάνεια. Ο στόχος είναι να κατατεθεί έως τον Οκτώβριο συμπληρωματικό αίτημα για 1,8 δισ. ευρώ, εφόσον καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό.

Ως το τέλος του έτους προγραμματίζεται και το έβδομο αίτημα για 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. ευρώ σε δάνεια. Για την εκταμίευση αυτών των ποσών πρέπει να υλοποιηθούν 28 ορόσημα. Παράλληλα, τον Οκτώβριο αναμένεται νέα αναθεώρηση του σχεδίου, μετά την προηγούμενη που είχε τροποποιήσει 108 έργα. Στόχος είναι η προσαρμογή των οροσήμων στις ανάγκες, η ανακατανομή στόχων και η απένταξη έργων που δεν προχωρούν.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων αφορά τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με 33 και 24 ορόσημα αντίστοιχα. Σημαντικό έργο αναμένεται επίσης από τα υπουργεία Οικονομικών, Υγείας, Υποδομών, Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής. Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιομηχανία, η ολοκλήρωση του νέου δικαστικού χάρτη, η αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα και η κτηματογράφηση.

