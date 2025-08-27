Games
Motor Oil: Στα 5,27 δισ. ευρώ ο τζίρος στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 163,4 εκατ. ευρώ.

Η Motor Oil κατέγραψε πτώση κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς οι οικονομικές επιδόσεις της επηρεάστηκαν από τον μειωμένο όγκο πωλήσεων και τις συνέπειες της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το φθινόπωρο του 2024 σε μία από τις βασικές μονάδες του διυλιστηρίου της. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 163,4 εκατ. ευρώ, έναντι 362 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας πτώση 54,9%.

Ο κύκλος εργασιών της Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε 5,27 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 15,6% σε σχέση με τα 6,24 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Η κάμψη αποδίδεται κυρίως στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 11,2% αλλά και στη μείωση κατά περίπου 13,6% της μέσης τιμής των προϊόντων πετρελαίου σε δολάρια ΗΠΑ. Επιπλέον, η μικρή ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου (κατά 1,06%) συνέβαλε αρνητικά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων αφορά εξαγωγές που τιμολογούνται σε δολάρια.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα των μονάδων του διυλιστηρίου αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα πίσω από τα αποδυναμωμένα μεγέθη. Η μία από τις δύο μονάδες ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού (CDU), που υπέστη ζημιές από τη φωτιά της 17ης Σεπτεμβρίου 2024, βρισκόταν σε διαδικασία αποκατάστασης, με αποτέλεσμα η παραγωγική ικανότητα να κινείται στο 80% της συνολικής δυναμικότητας. Η μονάδα επαναλειτούργησε τον Αύγουστο του 2025, εξέλιξη που αναμένεται να βελτιώσει τα μεγέθη στο δεύτερο εξάμηνο.

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου υποχώρησαν αισθητά, με το μικτό κέρδος να διαμορφώνεται στα 430,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 45,6% σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, τα EBITDA περιορίστηκαν στα 387,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 39,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 217,8 εκατ. ευρώ από 468,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά τις δυσκολίες, τα αποτελέσματα ανέδειξαν τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα της Motor Oil. Οι πωλήσεις προς το εξωτερικό και τη ναυτιλία αντιστοιχούν στο 71,6% του συνολικού όγκου πωλήσεων, αν και μειωμένες σε σχέση με το 77,7% του πρώτου εξαμήνου του 2024. Σημαντική παραμένει και η συμβολή της βιομηχανικής δραστηριότητας, που κάλυψε το 81,8% του όγκου, έναντι 87,2% πέρυσι.

