Επίδομα 100 ευρώ: Νέες εξελίξεις με την πληρωμή, πότε τα «σπουδαία»

Μέχρι την Παρασκευή θα ανακοινωθεί η ημερομηνία πληρωμής για το επίδομα 100 ευρώ σε 80.000 εργαζόμενους.

Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει γνωστή η ημερομηνία πληρωμής για το επίδομα 100 ευρώ σε χιλιάδες εργαζόμενους. Το επίδομα αρχικά ήταν να πληρωθεί αρχές Αυγούστου ωστόσο, αυτό δεν κατέστει δυνατό.

Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σεμινάριο λαμβάνουν ήδη το εξής μήνυμα επιβεβαίωσης: «Πλέον πληροίτε τις προϋποθέσεις για να λάβετε επιδότηση, εφόσον είστε ανάμεσα στα πρώτα 80.000 άτομα που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα καθορίζεται βάσει χρονικής προτεραιότητας».

Το επίδομα των 100 ευρώ αφορά αποκλειστικά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που πληρούσαν τα εξής κριτήρια:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
  • Να διαθέτουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
  • Να έχουν ενεργή εργασιακή σχέση κατά την υποβολή της αίτησης
  • Να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα (ΙΒΑΝ)

Σημειώνεται ότι το επίδομα 100 ευρώ, όταν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 80.000 δικαιούχων και εμφανιστεί στο ΑΤΜ, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και τα χρήματα δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Όλα έτοιμα για την μεγάλη πληρωμή

Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Όλα έτοιμα για την μεγάλη πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Αναδρομικά συνταξιούχων ΕΦΚΑ: Μεγάλη πληρωμή σε λίγες ώρες

Αναδρομικά συνταξιούχων ΕΦΚΑ: Μεγάλη πληρωμή σε λίγες ώρες

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν, πότε η πληρωμή

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν, πότε η πληρωμή

