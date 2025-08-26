ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Πότε κλείνουν οι ενστάσεις - Η μεγάλη ώρα για τα αποτελέσματα

Έρχονται τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΕΤΑΑ - ΕΣΠΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ για τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς ΕΕΤΑΑ ΕΣΠΑ, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται έως την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, ενώ οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν από 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Το πρόγραμμα παρέχει θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας σε:

παιδιά προσχολικής ηλικίας (βρέφη, προνήπια),

παιδιά σχολικής ηλικίας,

παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία,

σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, όπως:

Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς,

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ).

Η δράση υλοποιείται σε ετήσιο κύκλο, για το σχολικό έτος 2025–2026 (1η Σεπτεμβρίου 2025 – 31 Ιουλίου 2026).

Υποβολή ενστάσεων και διαδικασία

Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της πορείας της αίτησής τους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, δημοσιεύονται οι Προσωρινοί Πίνακες Αιτούντων, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτούντες μπορούν να δουν το προσωρινό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet.

Σε περίπτωση ελλιπούς φακέλου, πρέπει να υποβληθεί ένσταση ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας το ορθό/απαιτούμενο δικαιολογητικό σε αρχείο pdf έως 5MB, από 25/8/2025 έως 27/8/2025 στις 23:59.

Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών με άλλον τρόπο ή μετά την προθεσμία, δεν γίνονται αποδεκτές.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, δημοσιεύονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα.

Οι αιτούντες μπορούν να δουν αν έχουν λάβει Voucher μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ και να το εκτυπώσουν για την εγγραφή τους στη δομή επιλογής τους.