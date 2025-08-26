Games
Στην Υφαντής το 100% της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας – Υπεγράφη η δεσμευτική συμφωνία

Στην Υφαντής το 100% της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας – Υπεγράφη η δεσμευτική συμφωνία
Στα χέρια της Υφαντής περνάει η Νίκας, τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου και η Α&Χ Υφαντής του Αλέξη Υφαντή ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της ιστορικής αλλαντοβιομηχανίας Νίκας στην Υφαντής, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στον ελληνικό κλάδο τροφίμων. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Η συμφωνία αυτή ενώνει δύο από τις πλέον γνωστές εταιρίες του χώρου, με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και ισχυρή αναγνωρισιμότητα στα προϊόντα αλλαντοποιίας. Η κίνηση θεωρείται κομβική, καθώς συγκεντρώνει δυνάμεις σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική των δύο εμπορικών σημάτων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings, έκανε λόγο για ένα σημαντικό ορόσημο, επισημαίνοντας ότι με τη συμφωνία αυτή ολοκληρώνεται ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης της Νίκας. Όπως ανέφερε, η εταιρία κατάφερε να διατηρήσει την ιστορική της ταυτότητα και να ενισχύσει την παρουσία της σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. «Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της ΝΙΚΑΣ και στην ενίσχυση της θέσης της. Πιστεύουμε ότι υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει τη δυναμική της πορεία, προς όφελος εργαζομένων, συνεργατών και καταναλωτών», υπογράμμισε, ευχαριστώντας τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό για την προσήλωσή τους.

Από την πλευρά του, ο Αλέξιος Υφαντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α&Χ Υφαντής, εξέφρασε τη χαρά του για τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την ως μια συνένωση δύο ιστορικών εταιριών που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού για δεκαετίες. Όπως τόνισε, στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των δύο πλευρών, με σεβασμό στον χαρακτήρα και την ταυτότητα της κάθε εταιρίας, αλλά και με προοπτική να χαραχθεί μια νέα δυναμική πορεία με έμφαση στην καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή. «Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον για τον ελληνικό κλάδο τροφίμων, με προοπτική και εξωστρέφεια. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά – με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το αύριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

