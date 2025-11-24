Η συμφωνία αφορά τον κλάδο των αλλαντικών, όπου οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται ως ανταγωνιστές.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση της Νίκα από την Υφαντή, με την απόφαση 895/2025 και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011. Η συμφωνία αφορά τον κλάδο των αλλαντικών, όπου οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται ως ανταγωνιστές, διαθέτοντας προϊόντα από διαφορετικά είδη κρέατος και μέσω πολλών καναλιών διανομής σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο κλάδος των αλλαντικών στηρίζεται κυρίως σε ελληνικές πρώτες ύλες και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα, καθώς πολλές επιχειρήσεις –κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους– μπορούν να παράγουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων της συγκέντρωσης εξετάστηκαν στοιχεία της Υφαντή, της Νίκα, ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ, καθώς και σχετικές μελέτες και προηγούμενες αποφάσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη διακύμανση των μεριδίων αγοράς, τον μηδενικό ουσιαστικά βαθμό εμποδίων εισόδου, την απουσία δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων και την ισχυρή διαπραγματευτική θέση των σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι παράγοντες αυτοί θεωρήθηκε ότι μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο περιορισμού του ανταγωνισμού.

Στα αλλαντικά από πουλερικά που διατίθενται στη λιανική, η νέα οντότητα Υφαντή–Νίκα θα κατέχει μερίδιο 30-40%, αλλά στην αγορά δραστηριοποιείται ήδη τουλάχιστον ένας εξίσου ισχυρός ανταγωνιστής. Οι έντονες κινήσεις στον κλάδο τα τελευταία χρόνια οδηγούν σε συχνές αυξομειώσεις των μεριδίων, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας πιέζουν επιπλέον τα επώνυμα προϊόντα. Στα αλλαντικά χοιρινού για λιανική, το συνολικό μερίδιο της Υφαντή–Νίκα θα διαμορφωθεί περίπου στο 20-30%, με μικρή αύξηση λόγω της εξαγοράς, την ώρα που στην αγορά παραμένουν ισχυροί ανταγωνιστές και η ιδιωτική ετικέτα κυριαρχεί σε πωλήσεις.

Σε άλλες επιμέρους αγορές, όπως τα αλλαντικά από βοδινό ή τα λουκάνικα, η συγκέντρωση δεν ξεπερνά τα όρια που απαιτούνται για να θεωρηθεί ότι επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισμό ή η αύξηση του μεριδίου είναι τόσο μικρή που δεν προκαλεί ανησυχία. Αντίστοιχα, στις αγορές της μαζικής εστίασης δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέληξε ότι η συγκέντρωση Υφαντή–Νίκα δεν πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού ούτε να οδηγήσει σε δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις σχετικές αγορές αλλαντικών.